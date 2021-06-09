Беларусь сегодня ожидают грозы, град и ливни

Погоду в республике сегодня будет формировать неустойчивая воздушная масса.





По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически повсеместно пройдут дожди, ожидаются грозы, при грозах местами — град и ливни.

Ветер северный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах — шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха в регионах:

Брест +24..+26°C;

Витебск +23..+25°C;

Гомель +22..+24°C;

Гродно +23..+25°C;

Могилев +22..+24°C;

Минск +21..+23°C.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен оранжевый уровень опасности.

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