Велосипеды, самокаты и гироскутеры: как обезопасить себя во время езды на дорогах?

Источник материала: ОНТ

Как только погода позволяет, улицы заполняют взрослые и дети на велосипедах, самокатах и гироскутерах. И если одни катаются аккуратно, с соблюдением правил, то другие забывают о безопасности в угоду экстриму. Итог неутешительный. Недавний случай: 8-летний мальчик на самокате пересекал проезжую часть по зебре на красный сигнал светофора. Но попал под колеса автомобиля и с травмами оказался в больнице.

Вероника Зеленевская, инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома: «В связи с наступлением лета увеличилось число наездов на пешеходов, велосипедистов и иных участников дорожного движения, такой современный вид транспорта, как электросамокаты и гироскутеры. Данные дорожно-транспортное происшествия совершаются чаще всего по вине самих водителей велосипедов и самокатов. Но, конечно, мы призываем всех участников дорожного движения к должной внимательности и осмотрительности».

Безусловно, такой транспорт удобный, мобильный и экономный — сел и поехал. Но нужно помнить о том, что не стоит сильно разгоняться, ведь в любой момент под колеса может угодить прохожий или животное.

Вероника Зеленевская, инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома: «Конечно, передвигаться необходимо по велодорожке (при ее наличии), а при отсутствии по пешеходной дорожке – тротуару, при этом не создавая помех для движения пешеходов. Им необходимо предоставить преимущество. Нарушение правил дорожного движения велосипедистами и иными участниками дорожного движения, не управляющими транспортными средствами предусмотрено наказание от 1 до 3 базовых величин».

Ограничений по возрасту на пользование велосипедами и другим мобильным транспортом нет, так что дети могут вволю кататься по улицам. Но что же заставляет подростков выбирать ситуации, которые щекочут нервы? Психологи считают, что причина такого безрассудного поведения – недостаток жизненного опыта. Дети попросту не знают, что может произойти.

В последние два года безумной популярностью пользуются разнообразные «шеринги». Или, проще говоря, прокат велосипедов и самокатов, которые можно арендовать с помощью мобильного приложения и оставить в любом удобном месте. К сожалению, инициатива оказалась во внимании вандалов. Велосипеды лишают педалей и кресел, разбирают в гаражах, раскрашивают и забрасывают на деревья. И все это ради прикольных фото в интернете.

Константин Руц, начальник отделения по организации работы участковых инспекторов милиции ГУВД Мингорисполкома: «"Шеринговые" велосипеды и электросамокаты являются собственностью юридического лица. Поэтому совершение в их отношении противоправных действий в виде кражи или нанесения повреждений может повлечь как административную ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин, так и уголовную – вплоть до лишения свободы от 2 до 12 лет».

И помните, что движение – это жизнь. Но двигаться нужно с умом.

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