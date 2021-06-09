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Велосипеды, самокаты и гироскутеры: как обезопасить себя во время езды на дорогах?
Источник материала: ОНТ
Как только погода позволяет, улицы заполняют взрослые и дети на велосипедах, самокатах и гироскутерах. И если одни катаются аккуратно, с соблюдением правил, то другие забывают о безопасности в угоду экстриму. Итог неутешительный. Недавний случай: 8-летний мальчик на самокате пересекал проезжую часть по зебре на красный сигнал светофора. Но попал под колеса автомобиля и с травмами оказался в больнице.
Безусловно, такой транспорт удобный, мобильный и экономный — сел и поехал. Но нужно помнить о том, что не стоит сильно разгоняться, ведь в любой момент под колеса может угодить прохожий или животное.
Ограничений по возрасту на пользование велосипедами и другим мобильным транспортом нет, так что дети могут вволю кататься по улицам. Но что же заставляет подростков выбирать ситуации, которые щекочут нервы? Психологи считают, что причина такого безрассудного поведения – недостаток жизненного опыта. Дети попросту не знают, что может произойти.
В последние два года безумной популярностью пользуются разнообразные «шеринги». Или, проще говоря, прокат велосипедов и самокатов, которые можно арендовать с помощью мобильного приложения и оставить в любом удобном месте. К сожалению, инициатива оказалась во внимании вандалов. Велосипеды лишают педалей и кресел, разбирают в гаражах, раскрашивают и забрасывают на деревья. И все это ради прикольных фото в интернете.
И помните, что движение – это жизнь. Но двигаться нужно с умом.
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Как только погода позволяет, улицы заполняют взрослые и дети на велосипедах, самокатах и гироскутерах. И если одни катаются аккуратно, с соблюдением правил, то...
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