В США снова протесты: полицейские при задержании убили еще одного темнокожего

Источник материала: ОНТ

В США вновь вспыхнули массовые беспорядки. Причина – убийство полицейскими темнокожего при задержании.

По стечению обстоятельств бунтует Миннеаполис – город, в котором погиб Джордж Флойд.

В этот раз оружие применили в отношении Уинстона Смита. Он подозревался в незаконном хранении оружия и при задержании пытался его применить.

Также он был на испытательном сроке после приговора за вооруженное нападение, но афроамериканские правозащитники и родственники погибшего называют преступниками полицейских. В центре Миннеаполиса протестующие перекрывают дороги и жгут мусор, на окраинах мародеры безнаказанно обчищают магазины и грабят прохожих.

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