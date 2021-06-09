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В США снова протесты: полицейские при задержании убили еще одного темнокожего
Источник материала: ОНТ
В США вновь вспыхнули массовые беспорядки. Причина – убийство полицейскими темнокожего при задержании.
По стечению обстоятельств бунтует Миннеаполис – город, в котором погиб Джордж Флойд.
В этот раз оружие применили в отношении Уинстона Смита. Он подозревался в незаконном хранении оружия и при задержании пытался его применить.
Также он был на испытательном сроке после приговора за вооруженное нападение, но афроамериканские правозащитники и родственники погибшего называют преступниками полицейских. В центре Миннеаполиса протестующие перекрывают дороги и жгут мусор, на окраинах мародеры безнаказанно обчищают магазины и грабят прохожих.
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В США вновь вспыхнули массовые беспорядки. Причина – убийство полицейскими темнокожего при задержании. По стечению обстоятельств бунтует Миннеаполис – город, в...
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