«Вот разиня!» Кот на секунду отвлекся, упустил свою добычу и рассмешил всех (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Веселое видео опубликовал ridus.ru .

Кот в ролике поймал мышь, задумался о чем-то и упустил свою добычу. Мышь заметила, что кот на что-то отвлекся, и сразу же сбежала.



Комментаторов развеселило происходящее в ролике: «Мышь – красава, сразу слиняла», «Вот же разиня!», «У меня дома такой же кот бестолковый!», «Мышонок молодец, воспользовался моментом!», – писали пользователи Сети.

Фото с сайта simple-fauna.ru

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