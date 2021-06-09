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«Вот разиня!» Кот на секунду отвлекся, упустил свою добычу и рассмешил всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Веселое видео опубликовал
Кот в ролике поймал мышь, задумался о чем-то и упустил свою добычу. Мышь заметила, что кот на что-то отвлекся, и сразу же сбежала.
Фото с сайта simple-fauna.ru
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Веселое видео опубликовал ridus.ru. Кот в ролике поймал мышь, задумался о чем-то и упустил свою добычу. Мышь заметила, что кот на что-то отвлекся, и сразу же сбежала....
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