Куда обращаться, чтобы найти своих предков в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Говорят, человек крепче стоит на ногах, если знает свои корни. А потому создание генеалогического древа – не просто модная тенденция, а возможность узнать историю своего рода. Чтобы найти информацию о предках можно обратиться в Национальный исторический архив Беларуси. Здесь бережно хранят документы биографического характера за период с конца XIV до начала XX века.

Дмитрий Яцевич, директор Национального исторического архива Беларуси: «Национальный исторический архив Беларуси является одним из крупнейших архивных учреждений не только нашей страны, но и стран Восточной Европы. В фондах нашего архива находится на хранении свыше миллиона дел. Это документы периода Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи».

Желающим получить доступ к документам достаточно отправить запрос (можно электронный) в адрес архива. В заявлении стоит указать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения того, кого вы ищите.

Денис Лисейчиков, заместитель директора Национального исторического архива Беларуси: «Па Мінскай губерніі ў нас захаваліся дакументы лепш за ўсё. Увогуле мы захоўваем па трох былых губерняіх: Мінская, Магілеўская и Віцебская. Могуць быць самыя простыя дакументы, напрыклад, па рэгістрацыи нараджэнняў, шлюбаў, смерцяў, гэта метрычныя кнігі цэркваў, касцёлаў, сінагог. Такія дакументы у нас маюцца прыблізна з 1750-х гадоў да 1910-х».

Если заявление одобрено, вас приглашают в исторический архив. Здесь нужно заполнить анкету и предоставить сотруднику паспорт и фото для читательского билета. Следующий этап – поиск данных среди огромного массива фондов. В помощь – компьютер.

Поиск начинается с установления административно-территориального деления, то есть со списка населённых мест определенной губернии.

Нам повезло: фамилия, которую мы искали – дворянского происхождения. Документы по этому роду сохранились с 1790 года. Однако познакомиться с ними сразу же не получится. В архиве хранится свыше 3000 фондов, а потому на поиск нужных рукописей обычно уходит несколько дней.

Галина Кутукова, заведующая отделом обеспечения сохранности документов и фондов Национального исторического архива Беларуси: «Вы можете заметить, что здесь, в основном, – все оригиналы. Особо ценные документы. Это документы начиная с 1391 года. И они не все в таком хорошем виде и состоянии, поэтому пользователи, которые у нас заказывают документы в читальном зале, мы не всегда выдаём оригиналы. Мы выдаём эти же документы на плёнке и в последнее время уже оцифрованные документы».

Для удобства посетителей документы доставляют прямо в читальный зал. Работать с ними можно в свободное время и совершенно бесплатно. Но будьте готовы: это настоящий квест, который осилит далеко не каждый. Ведь это невероятно кропотливая работа: нужно изучать кипы документов, которым порой более ста лет. Да и разобраться с источниками довольно сложно. Тогда за помощью можно обратиться к профессионалам.

Денис Лисейчиков, заместитель директора Национального исторического архива Беларуси: «Можно выбраць, напрыклад, каб архіўныя работнікі правялі такія пошукі. Тады ў нас ёсць платная паслуга. На працягу года нашыя работнікі праводзяць пошукі па тых жа самых метрычных книгах, па дваранскіх справах, таму щто там могуць быць дакументы на польскай мове, на лацінскай мове. Там робіцца пераклад і пасля па выніках пошукаў робіцца даведка архіўная».

В общем, при генеалогическом поиске в архивах не стоит надеяться на быстрый результат. Зато информация, которую вы найдете, может приблизить вас к разгадкам тайн вашего рода.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram