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Куда обращаться, чтобы найти своих предков в Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Говорят, человек крепче стоит на ногах, если знает свои корни. А потому создание генеалогического древа – не просто модная тенденция, а возможность узнать историю своего рода. Чтобы найти информацию о предках можно обратиться в Национальный исторический архив Беларуси. Здесь бережно хранят документы биографического характера за период с конца XIV до начала XX века.
Желающим получить доступ к документам достаточно отправить запрос (можно электронный) в адрес архива. В заявлении стоит указать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения того, кого вы ищите.
Если заявление одобрено, вас приглашают в исторический архив. Здесь нужно заполнить анкету и предоставить сотруднику паспорт и фото для читательского билета. Следующий этап – поиск данных среди огромного массива фондов. В помощь – компьютер.
Поиск начинается с установления административно-территориального деления, то есть со списка населённых мест определенной губернии.
Нам повезло: фамилия, которую мы искали – дворянского происхождения. Документы по этому роду сохранились с 1790 года. Однако познакомиться с ними сразу же не получится. В архиве хранится свыше 3000 фондов, а потому на поиск нужных рукописей обычно уходит несколько дней.
Для удобства посетителей документы доставляют прямо в читальный зал. Работать с ними можно в свободное время и совершенно бесплатно. Но будьте готовы: это настоящий квест, который осилит далеко не каждый. Ведь это невероятно кропотливая работа: нужно изучать кипы документов, которым порой более ста лет. Да и разобраться с источниками довольно сложно. Тогда за помощью можно обратиться к профессионалам.
В общем, при генеалогическом поиске в архивах не стоит надеяться на быстрый результат. Зато информация, которую вы найдете, может приблизить вас к разгадкам тайн вашего рода.
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Говорят, человек крепче стоит на ногах, если знает свои корни. А потому создание генеалогического древа – не просто модная тенденция, а возможность узнать историю...
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