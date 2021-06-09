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Запретить хотя бы что-нибудь: за что пытаются отменить песенное шоу «Х-Фактор»?
Источник материала: ОНТ
В погоне за санкциями и запретами отдельные деятели пытаются запретить хотя бы что-нибудь. Новой целью стало песенное шоу «Х-Фактор», которое готовят к эфиру наши коллеги.
Так вот сомнительные телеграм-каналы, как по указке, призывают британского продюсера и создателя популярного шоу, у которого приобрела права Белтелерадиокомпания, эти права у белорусов отобрать. Мол, такой телепроект в Беларуси показывать нельзя.
Чем же шоу помешало оппонентам власти? Неужели отвлекает от протестной активности? Странная и глупая инициатива. Остаётся только пожелать коллегам выдержки и талантливых исполнителей.
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В погоне за санкциями и запретами отдельные деятели пытаются запретить хотя бы что-нибудь. Новой целью стало песенное шоу «Х-Фактор», которое готовят к эфиру наши...
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