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Российско-белорусско-сербское тактическое учение «Славянское братство – 2021» стартовало в Новороссийске
Источник материала: ОНТ
Наши десантники отправились на тактическое учение «Славянское братство – 2021» на полигон «Раевский» в Новороссийске.
От нашей страны участвуют более 200 витебских десантников. Часть из них до места назначения добиралась на военном самолете, остальные – в эшелоне. Подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии отработают совместную борьбу с терроризмом.
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Российско-белорусско-сербское тактическое учение «Славянское братство – 2021» стартовало в Новороссийске
Наши десантники отправились на тактическое учение «Славянское братство – 2021» на полигон «Раевский» в Новороссийске. От нашей страны участвуют более 200 витебских...
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