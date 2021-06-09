Гороскоп на 10 июня: разочарование из-за денег у Тельцов и Близнецов, семейные дела у Весов

Источник материала: ОНТ

Овны будут очень ранимыми и чувствительными. Старайтесь не придавать разногласиям большого значения. Вскоре они останутся в прошлом. День подходит для спокойной работы.

Разочарование из-за денег коснётся Тельцов. Звёзды рекомендуют вам отложить крупные покупки на некоторое время. Постарайтесь осторожно использовать свою активность.

Авантюрный нрав Близнецов может подтолкнуть к риску крупных финансовых потерь. Звёзды призывают вас не подгонять события и снизить свой неуёмный азарт.

Ракам лучше свести разговоры до минимума. Излишества в общении вам могут только мешать, а ненужные разговоры отдалят вас от достижения результата.

Львам звёзды советуют изменить отношение к проблемам и событиям. Родные могут предъявлять к вам повышенные требования, а у вас не будет желания идти им на уступки.

Девам сложно сконцентрироваться на важном. Причиной волнения могут стать размышления о будущем. Составленный план действий поможет вам увидеть перспективу.

Весы с удовольствием займутся семейными делами и решением проблем близких людей. Особый штрих дню придадут интересные идеи, касающиеся творчества и бизнеса.

Скорпионы могут натолкнуться на сопротивление со стороны партнёров и коллег. От вас потребуется дополнительное терпение, чтобы добиться своего.

Способность приспосабливаться к обстоятельствам и лавировать между трудностями поможет Стрельцам справиться с хаосом. Окружающие позавидуют вашей решительны в делах.

Звёзды советуют Козерогам сдерживать эмоциональные порывы. От вас потребуется твёрдость духа, чтобы преодолеть сложные задачи и разрешить давний конфликт.

У Водолеев благоприятный день для любых поездок, начала важного дела и создания планов. Делитесь своими креативными идеями с близкими. Всё, что вы задумали, реализуется.

Рыбы, будьте осторожны и не рискуйте. Переоценив себя, вы можете потерять то, что досталось вам с большим трудом. Будьте разборчивы и не верьте обещаниям.

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