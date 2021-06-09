Зеленая Беларусь: почти 200 миллионов новых деревьев высажено весной

Источник материала: ОНТ

«Зеленая Беларусь!» Почти 200 миллионов новых деревьев появилось в нашей стране весной.

Это практически 35 тысяч гектаров. Лесхозы не просто справились с сезонным планом, но и уже перевыполнили годовой. Посадка леса продолжится и осенью.

Весной же больше всего деревьев высадили гомельские лесоводы. Они активно восстанавливали участки, поврежденные жуком-короедом.

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