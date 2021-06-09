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Зеленая Беларусь: почти 200 миллионов новых деревьев высажено весной
Источник материала: ОНТ
«Зеленая Беларусь!» Почти 200 миллионов новых деревьев появилось в нашей стране весной.
Это практически 35 тысяч гектаров. Лесхозы не просто справились с сезонным планом, но и уже перевыполнили годовой. Посадка леса продолжится и осенью.
Весной же больше всего деревьев высадили гомельские лесоводы. Они активно восстанавливали участки, поврежденные жуком-короедом.
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«Зеленая Беларусь!» Почти 200 миллионов новых деревьев появилось в нашей стране весной. Это практически 35 тысяч гектаров. Лесхозы не просто справились с сезонным...
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