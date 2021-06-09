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Анжелика Агурбаш об иске по шубам: «Обращение в суд –полная неожиданность!»
Источник материала: Партизан
Накануне Экономический суд Минска удовлетворил иск «Белкоопсоюза» об истребовании имущества на сумму около 83 тысяч долларов. Решение вынесли несмотря даже на отсутствие ответчицы.
Фото: mlyn.by
Причиной разбирательства стало заявление «Белкоопсоюза», что четыре года назад между предприятием и певицей был заключен договор на реализацию 40 норковых шуб. По словам представителей «Белкоопсоюза», Агурбаш забрала товар, но с ноября 2018 года так и не заплатила – и долгое время игнорирует законные требования организации,
«Для меня обращение в суд со стороны «Белкоопсоюз» и «Белкоопвнешторг» - полная неожиданность! Теперь я понимаю ситуацию. Я не комментирую все обстоятельства», - сказала Белсату Анжелика Агурбаш.
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Накануне Экономический суд Минска удовлетворил иск «Белкоопсоюза» об истребовании имущества на сумму около 83 тысяч долларов. Решение вынесли несмотря даже на...
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