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Анжелика Агурбаш об иске по шубам: «Обращение в суд –полная неожиданность!»

09.06.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне Экономический суд Минска удовлетворил иск «Белкоопсоюза» об истребовании имущества на сумму около 83 тысяч долларов. Решение вынесли несмотря даже на отсутствие ответчицы.


Фото: mlyn.by

Причиной разбирательства стало заявление «Белкоопсоюза», что четыре года назад между предприятием и певицей был заключен договор на реализацию 40 норковых шуб. По словам представителей «Белкоопсоюза», Агурбаш  забрала товар, но с ноября 2018 года так и не заплатила – и долгое время игнорирует законные требования организации, пишет blizko.by.


«Для меня обращение в суд со стороны «Белкоопсоюз» и «Белкоопвнешторг» - полная неожиданность! Теперь я понимаю ситуацию. Я не комментирую все обстоятельства», - сказала Белсату Анжелика Агурбаш.
 
Теги: Минск
 
 
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Накануне Экономический суд Минска удовлетворил иск «Белкоопсоюза» об истребовании имущества на сумму около 83 тысяч долларов. Решение вынесли несмотря даже на...
 
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