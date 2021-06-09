Гутерриш может остаться на посту генсека ООН на второй срок





Генсек ООН Антониу Гутерриш





пишет korrespondent.net. Совет Безопасности ООН рекомендовал продлить полномочия генсека организации Антониу Гутерриша еще на один срок. О принятии соответствующей резолюции объявил во вторник, 8 июня, действующий председатель СБ, постоянный представитель Эстонии Свен Юргенсон,korrespondent.net.





"Совет Безопасности ООН рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН утвердить Антониу Гутерриша в качестве генерального секретаря ООН на второй срок с 1 января 2022 по 31 декабря 2026", - уточнил он.





Также Юргенсон анонсировал, что голосование Генассамблеи по кандидатуре Гутерриша, предварительно, состоится утром 18 июня.





Как известно, один и тот же человек может возглавлять ООН неограниченное количество раз, однако до сих пор никто не занимал пост более десяти лет. При этом полномочия по утверждению генсека ООН лежат на Генассамблее, а она обычно одобряет рекомендованную Совбезом кандидатуру без формального голосования.





Как сообщалось, о своем намерении идти на второй срок Антониу Гутерриш заявил в январе этого года. Его решение одним из первых поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.