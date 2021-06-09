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Гутерриш может остаться на посту генсека ООН на второй срок

09.06.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совбез ООН принял резолюцию, которой рекомендовал Генассамблеи оставить действующего генсека в должности.


Генсек ООН Антониу Гутерриш

Совет Безопасности ООН рекомендовал продлить полномочия генсека организации Антониу Гутерриша еще на один срок. О принятии соответствующей резолюции объявил во вторник, 8 июня, действующий председатель СБ, постоянный представитель Эстонии Свен Юргенсон, пишет korrespondent.net.

"Совет Безопасности ООН рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН утвердить Антониу Гутерриша в качестве генерального секретаря ООН на второй срок с 1 января 2022 по 31 декабря 2026", - уточнил он.

Также Юргенсон анонсировал, что голосование Генассамблеи по кандидатуре Гутерриша, предварительно, состоится утром 18 июня.

Как известно, один и тот же человек может возглавлять ООН неограниченное количество раз, однако до сих пор никто не занимал пост более десяти лет. При этом полномочия по утверждению генсека ООН лежат на Генассамблее, а она обычно одобряет рекомендованную Совбезом кандидатуру без формального голосования.

Как сообщалось, о своем намерении идти на второй срок Антониу Гутерриш заявил в январе этого года. Его решение одним из первых поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
 
 
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Совбез ООН принял резолюцию, которой рекомендовал Генассамблеи оставить действующего генсека в должности.
 
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