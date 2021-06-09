|
Масштабная модернизация стеклозавода «Неман» себя не оправдала. Убытки продолжают расти
Источник материала: Партизан
Опубликовано очередное аудиторское заключение стеклозавода «Неман». В нем снова выражаются сомнения по поводу жизнеспособности компании. Чистый убыток за 2020 год — более 30,3 млн рублей.
2018 год тоже был убыточным (минус 556 тыс.), но по итогам 2019 года в отчете значилась чистая прибыль — более 6,39 млн рублей.
При этом на конец 2020 года стоимость чистых активов была отрицательной — свыше минус 132,9 млн.
Как сообщалось, негативная тенденция отмечалась и ранее. В том числе для решения таких проблем государство решило объединить предприятия отрасли под эгидой РУП «Белорусская стекольная компания». Ему переданы акции четырех стекольных ОАО,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликовано очередное аудиторское заключение стеклозавода «Неман». В нем снова выражаются сомнения по поводу жизнеспособности компании. Чистый убыток за 2020 год...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)