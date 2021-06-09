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Праздник 9 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

09.06.2021 09:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 9 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
9 июня православные верующие чтят память исповедника Иоанна Русского, который родился в конце XVII века.

Про все приметы и запреты этой даты - мы расскажем ниже в нашем материале.

Часть мощей святого Иоанна Русского хранится на Афоне, а часть жители Прокопии увезли на греческий остров Эвбею. Туда стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции.

Также 9 июня почитают мученицу Феодору, пострадавшую за Христа во времена гонений при императоре Диоклетиане в городе Александрии, в 303 или 304 году.

Главные приметы этого дня:


На восходе солнца очень душно – будет дождь в ближайшее время.

Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру тучи пропадают – примета того, что можно ждать ясного следующего дня.

Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.

Что нельзя делать в этот день:


В этот день нельзя ссориться, поскольку «Федора за углом норовит узнать о худом».

В этот день крестьяне запрещали женщинам и девушкам болтать друг с другом – это может привести к беде.

Нельзя подметать пол в этот день – домовой забирается под веник, и его можно вымести и свое счастье упустить.

Именинники этого дня – Иван, Федор.
 
 
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На восходе солнца очень душно – будет дождь в ближайшее время.
 
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