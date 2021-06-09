Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 9 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины На восходе солнца очень душно – будет дождь в ближайшее время.

Про все приметы и запреты этой даты - мы расскажем ниже в нашем материале.Часть мощей святого Иоанна Русского хранится на Афоне, а часть жители Прокопии увезли на греческий остров Эвбею. Туда стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции.Также 9 июня почитают мученицу Феодору, пострадавшую за Христа во времена гонений при императоре Диоклетиане в городе Александрии, в 303 или 304 году.На восходе солнца очень душно – будет дождь в ближайшее время.Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру тучи пропадают – примета того, что можно ждать ясного следующего дня.Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.В этот день нельзя ссориться, поскольку «Федора за углом норовит узнать о худом».В этот день крестьяне запрещали женщинам и девушкам болтать друг с другом – это может привести к беде.Нельзя подметать пол в этот день – домовой забирается под веник, и его можно вымести и свое счастье упустить.Именинники этого дня – Иван, Федор.