Военный обозреватель: «Заявление Лукашенко – скорее PR-ход, чем что-то важное в сфере обеспечения обороноспособности»

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Военный обозреватель Егор Лебедок – о совещании по вопросам ВПК.

– Целью встречи по вопросам военно-промышленного комплекса являлось обсуждение его функционирования в условиях санкций официальных/объявленных и неофициальных (самостоятельный отказ иностранных организаций работать с белорусскими предприятиями ВПК), – пишет Лебедок. – Несмотря на типовую браваду – «ограничительные меры не повлияют на работу военно-промышленного комплекса» – влияние уже есть и заметное.

Поскольку в последние годы ВПК старались ориентировать на экспорт, то важным, в частности, стало и изготовление продукции с применением зарубежных комплектующих и материалов (стали, двигатели, оптоэлектроника и т.д.), и прекращение поставок таких комплектующих в Беларусь вполне может снизить привлекательность продукции для иностранных заказчиков, в т.ч. для ближневосточных (которые также предпочтут американские или немецкие двигатели, например, китайским).

Поскольку реалии освещать для граждан Беларуси – это подорвать имидж Лукашенко и связи с иностранными организациями (которые из-за прибыли могут пойти на риск поставок или перепродажи), то для преподнесения значимости сегодняшней встречи вновь использовали угрозу войны (которая идет рефреном по всем событиям с августа 2020 года).

Поэтому и прозвучало: «коллективный Запад постоянно нагнетает обстановку вокруг Беларуси» и «мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи… Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия».

Примечательно и заявление: «Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что … надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит».

В Беларусь только одно государство поставляет вооружения – Россия – от стрелкового до авиации и боепрпасов к ним (исключение РСЗО «Полонез» и ряд снайперских винтовок и пистолетов для спецподразделений, но это мелочь), вся система вооружений Беларуси масштабно заточена под советско-российское оружие. И употребление здесь «заморское» – это всего лишь подкрепление пропагандистской линии борьбы с коллективным западом.

О производстве стрелкового оружия Лукашенко еще в 2018 году: «Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. … Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие – стрелковое».

Тогда у Лукашенко было больше возможностей маневра в торге по интеграционным процессам с Путиным и он мог упомянуть Россию прямо. Сейчас же таких возможностей у Лукашенко нет, нужно «бороться с Западом» и поэтому Россия превратилась в «заморское государство».

Лукашенко конечно говорит не буквально о вооружении всех (ага, сейчас он прямо возьмет и раздаст оружие народу), а о территориальных войсках, разворачиваемых по войне. Вооружить эти войска Беларусь могла бы за счет запасов советского оружия, которого было предостаточно на складах.

При условии, что оно не распродано за эти годы или не доведено до непригодного состояния вследствие нарушений условий хранения (с автоматом Калашникова за 40 лет ничего не случится, если хранить как положено).

Ранее в Беларуси на базе предприятия БСВТ-НТ (ныне ОАО «Кидма Тек») под Оршей налажено производство стрелкового оружия и патронов на базе российских же комплектующих и материалов. Сейчас, надо полагать, речь идет о масштабировании производства и обеспечении заказа для Вооруженных Сил, и скорее всего об экспорте.

В любом случае, без перехода на собственное производство порохов, всех комплектующих и т.д., это не является импортозамещением, поскольку сохраняется все та же зависимость от «заморского государства». Поэтому это заявление – скорее PR-ход, чем что-то важное в сфере обеспечения обороноспособности (что явно осталось за кадром).