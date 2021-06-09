Современные гаджеты для элегантного возраста: учить и учиться

Мир современных технологий влияет на мироощущение каждого человека. Сегодня трудно представить жизнь без мобильной связи и интернета. Гаджеты все более широко завоевывают мир. В том числе людей с большим жизненным опытом — пожилых или, как говорят, людей элегантного возраста.





О влиянии современных технологий на жизнь людей пожилого возраста мы поговорили с известным психологом, кандидатом психологических наук, доцентом Надеждой Цыркун.

Советы психолога: никогда не поздно учиться

Думаете, пожилой возраст — это цифры в паспорте? Нет. Человек элегантного возраста — это взрослый, не обладающий компьютерной грамотностью. Любому человеку не составит труда научиться пользоваться современными гаджетами и интернетом. Нужно просто знать, на какие нажимать кнопки. Интернет — это последовательность кнопок, причем по алгоритму. Нажми на кнопку — оттуда что-то выскочит, и всё. Даже вопросы задаются — вам это сохранить, вам это надо и так далее.

Никакой реальной сложности во взаимодействии с интернетом нет. Освоить компьютер, планшет, смартфон так же элементарно, как буквы писать, как таблица умножения.

Представьте, что вы ребенок, который пошел в школу. Начнете с азбуки, затем — букварь, затем — ваше свободное плавание в культурной библиотеке интернета. Музеи, любая музыка, фильмы, книги. Кружки по интересам: рыбалка, вязание, кулинария, карьера, друзья и др. Игры и игрушки, сможете на обучающих курсах сами их придумывать и воплощать. Простор для созидания и творчества.

Не стоит отказываться и от привычного чтения книг, ведь нажимание на кнопки и краткая информация дает развитие одних участков мозга, книги, длинное чтение — других.

Техника безопасности. Примените правило светофора. Помните: 1. Действуйте в рамках зеленых сигналов, когда вы уверены в себе и в получаемом из интернета содержании. 2. Остановитесь, когда не знаете, что делать, когда компьютер предупредил об опасности. Иначе — открыли вредоносный сайт, прочитали письмо от неизвестного автора с сомнительным содержанием — при недостаточной защите от вирусов может пострадать программное обеспечение или лично вы станете жертвой вымогателей денег или любовных авантюристов/авантюристок. 3. Желтый сигнал. Вы почувствовали, что неуверенны, что надо подумать — думайте. Посоветуйтесь со специалистом. Можно задать вопрос через поисковую систему интернета, например, почему что-то не включается или не выключается? Найдете ответы на свои вопросы.

Когда приобретаете компьютерную грамотность, вы развиваете свое внимание, память, восприятие, мышление, воображение. Для этого надо проявить свою познавательную потребность (хочу всё знать, мне интересно). И потренироваться.

Например, средний объем внимания — 4-6 знаков, а памяти — 5-9 знаков. Обучайтесь в тех пределах, которые вам комфортны, но каждый день. Вы заметите, что через некоторое время обучение пойдет успешнее, увеличатся объемы осваиваемой информации, разнообразится словарный запас (интернетовский сленг: не почта, а мыло). Появится уверенность, ощущение того, что вы идете в ногу со временем.

Добровольно учить и учиться

Компания А1 совместно с Lenovo запустила акцию в поддержку цифрового волонтерского движения #яонлайн.

Теперь все желающие могут не только присоединяться к нему и помогать своим близким изучать возможности мобильных технологий, но и приобрести им для этого планшет по специальной цене.





Только для волонтеров #яонлайн действует специальная цена на Lenovo Tab M10 32GB — планшет, в котором просто разобраться даже начинающему интернет-пользователю. Скидка для зарегистрированных участников проекта составляет до 110 рублей. Причем как при покупке единовременным платежом за 399 рублей, так и в рассрочку на 24 месяца.

Волонтером движения #яонлайн может стать любой человек и абонент любого мобильного оператора, который хотел бы показать своим родственникам и друзьям, чем могут быть полезны гаджеты и интернет и как ими пользоваться. Все, что нужно для этого, — пройти регистрацию на сайте ionline.a1.by .

После регистрации участнику проекта предоставляется сразу несколько бонусов: снижение стоимости Lenovo Tab M10 32GB и возможность перевести 1 ГБ бесплатного интернета абоненту, которого он планирует обучать.

Lenovo Tab M10 32GB — универсальная и бюджетная модель, которая получила 10,1-дюймовый экран, основную камеру на 5 Мп с автоматической фокусировкой и возможностью записывать видео в качестве 1080р, а также фронтальную на 2 Мп. Объем оперативной памяти 2 ГБ и 32 ГБ встроенной, а также поддержка карт microSD до 256 ГБ позволят сохранить все фото и видео, а 4-ядерный процессор Snapdragon 429 до 2,0 ГГц обеспечит комфортную работу сразу нескольких приложений.

Чтобы воспользоваться скидкой на планшет, нужно сообщить сотруднику в магазине А1 промокод, который придет SMS-сообщением после регистрации в проекте (или ввести его в специальное поле при оформлении заказа в виртуальном магазине компании).

Больше подробной информации о волонтерском движении #яонлайн можно найти на его официальном сайте .

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