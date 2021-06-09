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Какие украинские товары будут ввозить по разовым лицензиям с 9 июня

09.06.2021 09:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Со среды, 9 июня, некоторые товары из Украины должны импортироваться в Беларусь только по разовым лицензиям, выдавать которые будет МАРТ.

Какие украинские товары будут ввозить по разовым лицензиям с 9 июня
Фото swift-labels.com.ua

В перечень товаров из Украины, в отношении которых проводятся административные процедуры при импорте в Беларусь, включены продовольственные товары.

Это кондитерские изделия из сахара, шоколад и другие готовые пищевые продукты с добавлением какао, фруктовые и овощные соки, пиво.

Кроме того, в перечень внесены обои, туалетная бумага, стиральные машины, мебель, в том числе для сидения, и ее части.

Также по разовым лицензиям должны теперь ввозиться из Украины в Беларусь древесностружечные и древесноволокнистые плиты, строительный кирпич из керамики, керамическая неглазурованная плитка, стеклянные ампулы, радиаторы и их части из черных металлов, сельхозмашины для подготовки и обработки почвы и их части.

Решение об импорте украинских товаров по разовым лицензиям закреплено в постановлении Совмина № 292 от 26 мая 2021 года.

Документ будет действовать в течение шести месяцев.

 

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Теги: Минск
 
 
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Со среды, 9 июня, некоторые товары из Украины должны импортироваться в Беларусь только по разовым лицензиям, выдавать которые будет МАРТ.
 
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