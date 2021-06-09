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В Лиде хозяин квартиры до смерти избил гостя и спрятал тело на балконе

09.06.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

B Лиде правоохранители раскрыли убийство. Тело несколько дней пролежало на балконе у подозреваемого, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.


Информация об исчезновении 43-летнего местного жителя поступила в Лидский РОВД 5 июня. "Сыщики во взаимодействии с экспертами ГКСЭ и следователями выяснили, что мужчина убит. По подозрению в преступлении задержали его 41-летнего знакомого", - рассказали в милиции.

Выяснилось, что погибший пришел в гости к подозреваемому. Во время застолья мужчины поссорились. Завязалась драка: хозяин квартиры избил гостя. Когда пострадавший перестал подавать признаки жизни, подозреваемый убрал труп в полиэтиленовый мешок и вынес на балкон.

Следователи возбудили уголовное дело за убийство. 
 
 
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B Лиде правоохранители раскрыли убийство. Тело несколько дней пролежало на балконе у подозреваемого, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.
 
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