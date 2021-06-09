В Лиде хозяин квартиры до смерти избил гостя и спрятал тело на балконе





Информация об исчезновении 43-летнего местного жителя поступила в Лидский РОВД 5 июня. "Сыщики во взаимодействии с экспертами ГКСЭ и следователями выяснили, что мужчина убит. По подозрению в преступлении задержали его 41-летнего знакомого", - рассказали в милиции.





Выяснилось, что погибший пришел в гости к подозреваемому. Во время застолья мужчины поссорились. Завязалась драка: хозяин квартиры избил гостя. Когда пострадавший перестал подавать признаки жизни, подозреваемый убрал труп в полиэтиленовый мешок и вынес на балкон.





Следователи возбудили уголовное дело за убийство.