ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У королевской семьи вызывает озабоченность психическое здоровье принца Гарри

09.06.2021 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Королевский биограф, автор книги "Гарри: биография принца" Анджела Левин утверждает, что королевская семья щадит принца Гарри, поскольку сомневается в его психическом здоровье.




Об этом она написала в своем Twitter, сообщает ru.oxu.az со ссылкой на lentа.ru.

По мнению Левин, именно этим объясняется нежелание королевы отбирать у Гарри титулы или разрывать отношения между ним и королевской семьей.

"На мой взгляд, члены королевской семьи в Лондоне крайне озабочены его психическим здоровьем и полагают, что если хлопнуть дверью у него перед лицом, то последствия могут быть катастрофическими", - считает А. Левин.

В конце мая на видеосервисе Apple TV+ вышел документальный сериал "Моя невидимая сторона", спродюсированный принцем Гарри. В нем рассказывается, что он злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак. В марте его жена Меган Маркл призналась в интервью Опре Уинфри, что подумывала о самоубийстве.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Королевский биограф, автор книги "Гарри: биография принца" Анджела Левин утверждает, что королевская семья щадит принца Гарри, поскольку сомневается в его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Напісаць «прашэнне аб памілаванні» прапануюць і там, хто толькі чакае суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by