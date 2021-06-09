У королевской семьи вызывает озабоченность психическое здоровье принца Гарри













сообщает ru.oxu.az со ссылкой на lentа.ru. Об этом она написала в своем Twitter,ru.oxu.az со ссылкой на lentа.ru.





По мнению Левин, именно этим объясняется нежелание королевы отбирать у Гарри титулы или разрывать отношения между ним и королевской семьей.





"На мой взгляд, члены королевской семьи в Лондоне крайне озабочены его психическим здоровьем и полагают, что если хлопнуть дверью у него перед лицом, то последствия могут быть катастрофическими", - считает А. Левин.





В конце мая на видеосервисе Apple TV+ вышел документальный сериал "Моя невидимая сторона", спродюсированный принцем Гарри. В нем рассказывается, что он злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак. В марте его жена Меган Маркл призналась в интервью Опре Уинфри, что подумывала о самоубийстве.