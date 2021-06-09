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Рост мировой экономики в этом году достигнет наивысшего показателя за последние 80 лет

09.06.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По прогнозам он составит 5,6%,


Фото: Blizko.by 

И это наивысший показатель за последние 80 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Всемирного банка. 
 
— Ожидается, что в 2021 году глобальный рост достигнет 5,6% - это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет. Тем не менее ожидается, что процесс восстановления будет неравномерным, и существует значительная неопределенность в отношении прочности и долговечности этого показателя, - говорится в документе, пишет blizko.by.

Рост экономики США в 2021 году составит 6,8%. Что касается Еврозоны, то показатели роста ее экономики ожидаются на уровне 4,2%. Японская экономика, в свою очередь, вырастет на 2,9%.
 
По прогнозу Всемирного банка, в 2022 году рост мировой экономики составит 4,3%.
 
 
 
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