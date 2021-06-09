В Беларуси изменены правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста

пишет Sputnik. Правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста изменены в Беларуси, сообщает Белорусская республиканская коллегия адвокатов,Sputnik.





Закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" на весенней сессии был принят нижней платой белорусского парламента и одобрен сенаторами, а позднее опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Основные положения закона вступают в силу через 3 месяца после опубликования.





"Теперь два дня домашнего ареста соответствуют одному дню ареста или лишения свободы, двум дням ограничения свободы. Один день содержания под стражей соответствует полутора дням лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего и усиленного режима, одному дню лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого и особого режима или в тюрьме, одному дню ареста", - говорится в сообщении.





Также новый Кодекс предусматривает примирение обвиняемого с потерпевшим с помощью заключения медиативного соглашения.





Изменения в УК





Кроме того, обновленный закон ужесточает наказание за убийство сотрудника милиции, изменения внесены в раздел об уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности. Как следует из подписанного закона, в статью 362 ("Убийство сотрудника органов внутренних дел") внесены изменения - повышен нижний порог наказания за преступление.





Кроме этого, в название статьи внесено слово "военнослужащий". Ужесточена ответственность за насилие или угрозу в отношении сотрудников правоохранительных органов и судей, а также сопротивление сотрудникам милиции и оскорбление представителей власти.





Также в перечне - организация беспорядков, призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий, блокирование дорог и уклонение от уплаты налогов.





В законе смягчена ответственность по ряду статей УК, некоторые составы преступлений вообще исключены из Уголовного кодекса.





Депутат Палаты представителей Национального собрания Лилия Ананич подчеркнула, что для законопослушных граждан новые законы в их жизни ничего не меняют.





"Мы увидели, что законодательство, к сожалению, оказалось не достаточным для того, чтобы пресекать и превентивно принимать меры для того, чтобы на наших улицах было невозможно то, что мы увидели в 2020 году", - сказала она в эфире телеканала ОНТ.















