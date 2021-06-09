Источник материала: UDF



Станислав Богданкевич. Фото: БелаПАН

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-глава Нацбанка Беларуси дал пессимистичный прогноз о будущем белорусской экономики К чему приведут большевистские методы в экономике?

Почему пришлось пойти на крайние меры? Сайтпоговорил об этом с экс-главой Нацбанка Беларуси— Причина в той философии, которую исповедует власть — старую, большевистская и коммунистическую, что все должно регулироваться государством, поэтому несмотря на весь негативный опыт, который имел место в Беларуси, они возвращаются к полному административному управлению.У нас такое уже было, когда пришел к власти Лукашенко. Первый премьер-министрпытался нормализовать среднюю цену на продукты питания, прежде всего — на хлеб и молоко. Лукашенко приказал установить цены на эти продукты так, что они не превышали издержки.Лукашенко пытается вспомнить Советский Союз, ту систему экономики и административного управления ценами. Это еще не до конца ручное управление, но уже близко.Все это приведет к дефициту на рынке тех или иных товаров, к перекосам в финансах производителей, предприятий и так далее. Но это его большевистская философия: все должно быть управляемо государством, поэтому он выступает и против частного предпринимательства, против рыночных образований, немножко вынужден был допустить их, но учитывая проблемы в экономике, которые появились в полной мере, взялся снова за них.Проблемы из-за санкций США Лукашенко пытается решать с помощью административного и ручного установления цен. Ни к чему хорошему это не приведет. Это очень плохой сигнал. Если бы это делалось, может быть, на неделю, полмесяца, месяц, чтобы успокоить рынок — еще куда ни шло, но он делает это осознанно.— Я бы не сказал, что инфляция сегодня большая. Общая инфляция около 9%, что для Беларуси — низкий уровень. У нас никогда не было 3-5%, всегда инфляция была выше, но нужно учитывать, что зарплаты и пенсии не растут, поэтому народ беднеет. Вот он пытается прекратить обеднение с помощью удержания цен.То, что у нас цены более-менее стабильны в среднем, то это заслуга Нацбанка, который пытается ограничить рост так называемой широкой денежной массы. За 5 месяцев она выросла на 0.3%, хотя планировалось возможность роста до 10%. Получается, что Нацбанк все-таки жестко держит контроль над денежной массой. Кроме того, денежная масса фактически сократилась из-за того, что население забрало вклады из банков. У нас огромное снижение количество депозитов, особенно уменьшились валютные вклады, можно сказать — на миллиарды долларов. Так как масса сокращается, то денег у населения становится меньше, следовательно, это ограничивает рост цен. Даже те товары, которые сегодня есть — их нельзя продать, учитывая, что денег нет у субъектов хозяйственного бизнеса и у населения недостаточно.Население не доверяет диктаторскому режиму, который существует в Беларуси. Недоверие есть и к Нацбанку, даже при более-менее правильной политике, народ не доверяет нелегитимной власти, поэтому идет отток депозитов, снижение широкой денежной массы и тем самым поддерживается определенным образом цены.Они растут, но были бы в 2-3 раза больше, если бы не было снижения денежной массы, то есть у населения и бизнесов нет денег. Экономика не растет. Если бы она росла при помощи кредитов, то денежная масса увеличилась бы, но этого не происходит.Люди не хотят видеть этот режим, растет недоверие населения к органам власти, которые не избраны народом. Более того, сказывается низкий уровень квалификации у этой власти, методы управления экономикой, попытка сделать все административно. В конце-концов мы имеем то, что имеем.— Я уже вам говорил, что опыт, который имеет власть и Республика Беларусь в целом свидетельствует о неэффективности административного вмешательства в рыночное образование цен. Это крайне неэффективно. На какое-то время, на месяц, два может быть приемлимо, но для экономики в перспективе — это гроб. Это вредит развитию и ни к чему хорошему не приведет. Цены все равно вырастут, но, конечно, они вырастут в силу того, что денежная масса пойдет вверх. Масса вырастет, потому что Лукашенко все-таки захочет когда-то оживить экономику, которая загибается.— Имеет место стагнация экономики. Она уже давно не развивается нормально, но по каким-то отдельным отраслям бывают прорывы. Машиностроение, станкостроение и так далее — нет роста, цементная и металлургическая отрасль убыточная.