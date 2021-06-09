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Верховный представитель ЕС назвал Лукашенко диктатором. Впервые
Источник материала: UDF
Жозеп Боррель. Фото: EPA
«Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором», - сказал Жозеп Боррель во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, в которой говорилось о принудительной посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и дальнейшем задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги,
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Об этом он заявил в ходе дискуссии о принудительной посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair.
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