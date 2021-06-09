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Всемирный банк ожидает в этом году небывалый рост мировой экономики

09.06.2021 10:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По прогнозу Всемирного банка по итогам текущего года мировая экономика вырастет на 5,6%. Если ожидания подтвердятся, это будет самым высоким показателем темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет.

Всемирный банк ожидает в этом году небывалый рост мировой экономики

Как отмечается, основная причина — в интенсивном росте экономической активности в нескольких крупных странах, говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь 2021 года, пишет РБК.

Лучший результат в этом году покажут следующие шесть стран:

  1. Китай — 8,5%;
  2. Индия — 8,3%;
  3. США — 6,8%;
  4. Аргентина — 6,4%;
  5. Турция и Мексика — по 5%.

Напомним, в апреле свой прогноз по росту сделал МВФ. По данным этого финансового института мировой ВВП повысится на 6%.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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По прогнозу Всемирного банка по итогам текущего года мировая экономика вырастет на 5,6%. Если ожидания подтвердятся, это будет самым высоким показателем темпов...
 
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