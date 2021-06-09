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Всемирный банк ожидает в этом году небывалый рост мировой экономики
Источник материала: Навiны
По прогнозу Всемирного банка по итогам текущего года мировая экономика вырастет на 5,6%. Если ожидания подтвердятся, это будет самым высоким показателем темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет.
Как отмечается, основная причина — в интенсивном росте экономической активности в нескольких крупных странах, говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь 2021 года, пишет
Лучший результат в этом году покажут следующие шесть стран:
Напомним, в апреле свой прогноз по росту сделал МВФ. По данным этого финансового института мировой ВВП повысится на 6%.
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По прогнозу Всемирного банка по итогам текущего года мировая экономика вырастет на 5,6%. Если ожидания подтвердятся, это будет самым высоким показателем темпов...
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