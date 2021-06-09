Эволюция упаковки и ее влияние на тренды в косметике

Тюбик – один из самых практичных, удобных и популярных видов упаковки, без которого сложно представить жизнь современного человека.

Зубная паста, косметика, продукты – в нем хранится то, чем мы пользуемся каждый день. Почему это идеальный вариант для любого продукта и как давно тюбики появились в Беларуси, рассказывают заместитель директора по маркетингу и развитию компании «ЛеанГрупп» Елена Иващук и директор по маркетингу компании «СИВИСГРУПП» (брэнд BioWorld) Эмма Подкович.

Использовать до последней капли

Тюбик – один из немногих видов упаковки, продукт в котором можно использовать до самой последней капли, причем как дома, так и в дороге. С момента его создания, а это, по некоторым данным, 1892 год, сама конструкция тюбика мало изменилась, но дизайны, материалы и технология производства эволюционировали. В Беларуси такая упаковка широко распространилась только в 1990-е годы, и компания «ЛеанГрупп» стала одним из ее первых производителей.

Лучше технология – больше возможностей для хранения

Прежде всего, белорусские тюбики изготавливались для косметики, потому что было много местных предприятий, которые выпускали ее, и она пользовалась большим спросом. Новый для местного рынка вид упаковки очень быстро стал востребован, потом его начали заказывать у нас из-за рубежа, поэтому возникла конкуренция, а вместе с ней и рост технологий для производства. Все это позволило использовать тюбики уже не только для косметики и зубной пасты, но и для пищевой индустрии, фармацевтики и бытовой химии.

То, что востребовано покупателями, для их же удобства может быть адаптировано и расфасовано по тюбикам. Для тех же антисептических средств, которые год назад взорвали рынок, тоже используется тубная упаковка. Более того, антибактериальный тренд перешел и в другие виды продукции: кремы для рук, жидкие мыла, средства по уходу за кожей лица. Так что сам тюбик не сильно меняется со временем, а способов его использования становится только больше.

Дизайн на первом месте

Сейчас тюбик – самодостаточная и многофункциональная упаковка: она и защищает продукт, и облегчает его использование, и «продает». Поэтому на первое место выходит дизайн. На полках любого магазина можно найти невероятное многообразие продуктов. Первое впечатление от них – это то, что мы воспринимаем зрительно. Производители стараются привлечь внимание покупателя эффектными решениями, стилистика которых из года в год меняется.

Раньше на тюбиках можно было чаще увидеть какие-либо графические элементы – картинки, лица и прочее, а сейчас их дизайны становятся более спокойными, лаконичными и эффектными. Но то, что выглядит просто, чаще всего усложняет процесс производства упаковки, поэтому тюбики, которые запоминаются и имеют минималистичный дизайн, могут позволить себе только компании с новейшим оборудованием.

Потребитель стал разборчивее

Многообразие товаров и возможность выбирать повлияли на то, что потребитель стал более избирательным. Он научился разбираться в продуктах, сравнивая их друг с другом не только внешне, но и по составу, различным характеристикам. Поэтому если раньше все ограничивалось защитой продукта и удобством ее транспортировки, то сегодня важным становится не только удобство эксплуатации для потребителя, но также экологичность и возможность последующей переработки использованной упаковки. Экотренд распространяется не только на материалы, но и на цветовую гамму упаковки – современные покупатели предпочитают естественные и неброские цвета и их оттенки.

Тюбики будущего

Как показало время, практически любой продукт сегодня уже может быть упакован в тюбики. Вопрос только в том, как привлечь внимание покупателя и завоевать его доверие. Уже сейчас очевидно, что в ближайшие годы товаром номер один станет экологичная упаковка, для какого продукта она бы ни предназначалась.