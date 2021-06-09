В Беларуси останки погибшего фронтовика из Пскова передали для захоронения на родине

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Память Великой Отечественной. В Минске передали для захоронения на родине останки уроженца Псковской области красноармейца Ивана Анисимова, который погиб в первые дни войны.

В Храме-памятнике в Честь Всех Святых прошло богослужение с отпеванием погибшего воина. Его обнаружили бойцы 52-го поискового батальона Вооруженных сил Беларуси в прошлом году. Тогда же извлекли останки еще 144 погибших военнослужащих.

«При обнаружении останков и установлении родственников, если высказывается желание, мы передаем останки российской стороне для захоронения. Или наоборот: если находится кто-то погибший на территории России, осуществляем воинское перезахоронение на территории Беларуси», – рассказал ведущий специалист управления по увековечиванию памяти защитников отечества и жертв войн Вооруженных сил Республики Беларусь Александр Лугин.

Останки Ивана Анисимова, его медальон и записи с личными данными передали участникам международного патриотического форума «Мы помним!». Молодые люди доставят их для перезахоронения в поселок Тямша, рядом с Псковом.