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В Беларуси останки погибшего фронтовика из Пскова передали для захоронения на родине

09.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Память Великой Отечественной. В Минске передали для захоронения на родине останки уроженца Псковской области красноармейца Ивана Анисимова, который погиб в первые дни войны.

В Храме-памятнике в Честь Всех Святых прошло богослужение с отпеванием погибшего воина. Его обнаружили бойцы 52-го поискового батальона Вооруженных сил Беларуси в прошлом году. Тогда же извлекли останки еще 144 погибших военнослужащих.

«При обнаружении останков и установлении родственников, если высказывается желание, мы передаем останки российской стороне для захоронения. Или наоборот: если находится кто-то погибший на территории России, осуществляем воинское перезахоронение на территории Беларуси», – рассказал ведущий специалист управления по увековечиванию памяти защитников отечества и жертв войн Вооруженных сил Республики Беларусь Александр Лугин.

Останки Ивана Анисимова, его медальон и записи с личными данными передали участникам международного патриотического форума «Мы помним!». Молодые люди доставят их для перезахоронения в поселок Тямша, рядом с Псковом.



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Теги: Минск
 
 
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В Храме-памятнике в Честь Всех Святых прошло богослужение с отпеванием погибшего воина.
 
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