Вудкрофт восхищен возможностью возглавить сборную













- Как вы отнеслись к назначению на ответственную должность главного тренера сборной Беларуси?





– Я восхищен и очень горд возможностью возглавить национальную команду Беларуси. Конечно, это большой вызов, но я готов засучить рукава и усердно работать для того, чтобы подготовить сборную к предстоящей Олимпийской квалификации в конце августа.





- Была ли возможность наблюдать за матчами нашей команды на чемпионате мира? Возможно, по горячим следам вам уже удалось сделать какой-то анализ ее выступления? Насколько результат вас удивил?





– Да, конечно, я смотрел матчи сборной Беларуси. Все заметили, что сейчас она проходит процесс трансформации, появляются молодые игроки, которые в скором времени будут вести команду за собой. Независимо от результата, прошедший чемпионат мира станет бесценным опытом для молодых игроков, для дебютантов сборной.





Нам нужно вынести позитив из этого опыта, чтобы дальше продолжать учиться, развиваться и побеждать вместе на другом большом турнире, который нас ждет в конце августа. Да, времени на подготовку маловато, но, надеюсь, наши игроки усвоят уроки чемпионата мира быстро, ведь на кону – единственная путевка на Олимпийские игры.





- До финального раунда олимпийской квалификации остается не так много времени. Какая модель тренировок будет вами реализована для подготовки команды к важным матчам в августе?





– Во-первых, ребята должны отдохнуть: не только физически, но и морально. Следующим шагом для меня станет общение с лидерами команды, чтобы получить от них оценку выступления сборной на чемпионате мира, послушать их мысли о том, как выровнять и гармонизировать состав. Что получилось, а что нет – хочу услышать от самих ребят. А также то, как мы можем улучшить игру и воплотить свою мечту выступить на Играх-2022.





Уже сейчас мы с тренерским штабом начинаем работу над тренировочным процессом перед турниром. Более подробная программа подготовки к олимпийской квалификации будет представлена позже, – сказал Вудкрофт.