Ревнует к Шейк: Ким Кардашьян призналась в любви Канье Уэсту

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская инстадива Ким Кардашьян не может забыть бывшего мужа: звезда реалити призналась, что все еще любит рэпера Канье Уэста.

Расставание Канье и Ким стало большой неожиданностью для поклонников, несмотря на явные проблемы, которые были у пары. После развода звезд в сети появились слухи о романе Уэста и Ирины Шейк , что мгновенно отразилось на настроении Кардашьян. Звезда решила по-особенному поздравить экс-супруга с 44-м днем рождения.

Кардашьян дала понять, что ее чувства к бывшему возлюбленному остались неизменными: инстадива опубликовала трогательный пост, посвященный Уэсту.

"Я буду любить тебя всю жизнь", - написала Ким и сопроводила пост семейными снимками с Канье и детьми.

Также звезда показала детский кадр именинника, где 10-летний Канье позировал с невозмутимым лицом. Поклонники мгновенно отреагировали на признание Ким и прокомментировали публикацию.

"Ревнует к Шейк?"; "Ким прочла новость про новый роман Канье и задергалась"; "Может пора сойтись снова?"; "Вот так нужно расставаться, а не как Джоли с Питтом", - написали в сети.

Читайте также: