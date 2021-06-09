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Ревнует к Шейк: Ким Кардашьян призналась в любви Канье Уэсту
09.06.2021 10:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская инстадива Ким Кардашьян не может забыть бывшего мужа: звезда реалити призналась, что все еще любит рэпера Канье Уэста.
Расставание Канье и Ким стало большой неожиданностью для поклонников, несмотря на явные проблемы, которые были у пары. После
Кардашьян дала понять, что ее чувства к бывшему возлюбленному остались неизменными: инстадива опубликовала трогательный пост, посвященный Уэсту.
"Я буду любить тебя всю жизнь", - написала Ким и сопроводила пост семейными снимками с Канье и детьми.
Также звезда показала детский кадр именинника, где 10-летний Канье позировал с невозмутимым лицом. Поклонники мгновенно отреагировали на признание Ким и прокомментировали публикацию.
"Ревнует к Шейк?"; "Ким прочла новость про новый роман Канье и задергалась"; "Может пора сойтись снова?"; "Вот так нужно расставаться, а не как Джоли с Питтом", - написали в сети.
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