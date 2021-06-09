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Доллар и евро обвалились на белорусской бирже утром 9 июня
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют упала на 0,29% до минимума за 13 дней, а с начала недели уже на 0,55%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара обвалился на 0,0203 BYN до 2,5019 BYN/USD. Доллар дешевеет уже третий день. За это время его стоимость упала на 0,0369 BYN и приблизилась к минимуму за 10 месяцев.
Последний раз ещё ниже курс доллара опускался по итогам торгов 20 августа 2020 года.
Курс евро рухнул на 0,0212 BYN до 3,0485 BYN/EUR и преодолела минимум за полгода. До минимума за семь месяцев не хватает меньше двух недель.
Евровалюта сегодня снижается уже пятый раз подряд. Общее падение стоимости за это время составило 0,0465 BYN.
Курс российского рубля вырос на 0,0077 BYN до 3,4726 BYN/100 RUB до максимума за 62 дня.
Сегодня за первые двадцать минут торгов суммарный объём превысил 6 млн. долларов, это примерно в 10 раз больше, чем было вчера за такое же время. Скорее всего, к концу торгов результаты сильно не поменяются.
Московская биржа
Курс доллара утром на валютной бирже в Москве опустился до 72,10 российских рублей. Это на 73 копейки меньше, чем было вчера. Это близко к минимуму за 10 месяцев.
Курс евро за сутки обвалился почти на рубль до 87,82 российских рублей.
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Стоимость корзины валют упала на 0,29% до минимума за 13 дней.
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