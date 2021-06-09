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Фото: TUT.BY

Гораздо легче выиграть войну, чем мир.



Жорж Клемансо

А сегодня режим превратился в источник угрозы не только для собственного народа, но и для европейцев. Ну и в очаг нестабильности тоже. Да, режим постоянно будоражил страну, искал и находил «врагов», то это были «вшивые блохи», то «яйцеголовые», то «тунеядцы», то еще кто. Но народ все терпел эти попытки «раскачать лодку».

Даже Северная Корея признала наш режим небезопасным и не рекомендовала сюда летать. Еще вроде и прикол, но показательный. Известный беларуский рэпер опубликовал фото из Кабула. Как он пишет в соцсетях, в Афганистане он собирается «пописать музла, отвлечься от нашей суеты, отдохнуть перед концертами», сообщает media-polesye.by. Оно где-то так и получается. В мировом рейтинге безопасности РБ провалилась сразу на сотню позиций и теперь находится как раз рядом с Афганистаном. Но беларусу там видимо все же спокойнее, чем рядом с «красауцами».

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Да, репрессии создают атмосферу страха и позволяют пока еще не разжимать «синие пальцы», но это проигранный мир» А проигранный мир – это крах, тут уж лучше войну проиграть, а не мир.

Вот наш режим, как мне кажется, мир уже проигрывает. Еще недавно они пиарили страну как «островок стабильности в бушующем мире», называли «донором безопасности» для Европы. И, действительно, казалось, не было на планете более мирной и спокойной страны и более толерантного и терпеливого народа.В конце концов режим своего добился, проиграл мир, который уже казался незыблемым, что не твори. Впрочем, так было и раньше. Проиграв очередной проект, в очередной раз провалившись в экономике или политике, режим всегда начинал войну с некими «врагами». И чтобы отвлечь внимание, и чтобы найти «козлов отпущения». Так и сейчас, проиграв мир, они закономерно пытаются развязать войну практически против всех.«Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны», - заявил Лукашенко на встрече с депутатами, членами Конституционной комиссии и другими чиновниками, сообщала Салiдарнасць. В принципе, если верить Клемансо, войны точно легче выигрываются, чем мир.Но очень сомнительно, что Лукашенко выиграет войну против всего цивилизованного мира, даже при поддержке Путина. Тот тоже проиграл мир и сегодня упивается Великой Победой в войне, к которой он не имел никакого отношения. А больше и опереться особо не на кого, режим стал мировым изгоем. Это ж как надо было постараться, чтобы стать изгоем практически для всех. Кроме Путина, разумеется.Себя режим в происходящем, естественно, не винит, находит других виноватых. И поиск «виновников» идет по нарастающей. Что творится внутри страны все представляют, даже и примеры специально приводить не надо. Это тоже говорит, что мир режим проиграл, внутри страны.Вне ее тоже все оказываются «виновниками». Сначала это были российские олигархи вместе с «вагнеровцами», потом «западные спецслужбы», теперь опять олигархи.Ну и на санкции наш режим напросился, хотя желания их вводить никакого не было, особенно у Европы. Это было видно невооруженным взглядом, они явно хотели ограничиться «серьезной озабоченностью». Но наш режим очень постарался и добился своего. И санкции явно будут долговременными, вернее до кончины неадекватного режима.Как высказался экономист Игорь Миронов на Эхе Москвы: «Находясь под санкциями развиваться нормально нельзя. Жить какое-то время можно, но развиваться нет, нельзя». Да, это он про Россию, но к нам относится тем более. У нас ведь даже природных ресурсов особо нет. Кроме калия. Да и тут вполне могут ввести санкции. Впрочем, наш режим утверждает, что Китай их спасет своими технологиями.Но спас ли Китай Венесуэлу? Или свою соседку Северную Корею? Последним, правда, хоть небольшую помощь рисом и прочим оказывает, но передовой державой таки не сделал. С изгоями и Китай не хочет сильно завязываться, тем более много денег вкладывать. А нам нужно много. Примеры Кубы, Северной Кореи, Венесуэлы, да и той же России подтверждают, что нормально развиваться под санкциями точно нельзя.Хотя медленно деградировать можно довольно долго. Особенно при наличии внешней подпитки, как у нашего режима. Но сколько она еще продлится эта внешняя подпитка? В общем, и на этом «фронте» дело явно движется к поражению.Да, репрессии создают атмосферу всеобщего страха и позволяют пока еще не разжимать «синие пальцы», но это проигранный мир. А проигранный мир – это крах, тут уж лучше войну проиграть, а не мир. Для страны лучше. Тем более если это война с собственным народом.Не так уж мало в истории случаев, когда страна, проиграв войну, потом выигрывала мир. И это, вообще-то поважнее будет, чем выиграть войну. Обратное тоже довольно часто случается, войну страна выигрывает, а мир потом проигрывает. Так что даже не очень важно выиграет ли режим, самим же начатую войну против прогресса и цивилизации или нет.Хотя шансов выиграть исчезающе мало. По любому мир режим проиграл и, похоже, проиграл окончательно. Значит-таки падет, как вон пал СССР. Без войны, если не считать Афганистан, но главным образом по причине проигранного мира, проигранного мирного соревнования с более прогрессивными государствами. Наш режим мир уже тоже проиграл де-факто.