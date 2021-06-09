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В Бресте Полину Шарендо-Панасюк осудили на 2 года колонии
Источник материала: UDF
Полина Шарендо-Панасюк / Из архива spring96.org
Женщину признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса: насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, оскорбление президента и оскорбление представителя власти. Потерпевшими по делу проходило 7 силовиков.
Утверждалось, что Шарендо-Панасюк во время осмотра в ее квартире плюнула и ударила одного из милиционеров, а с другого сорвала маску, а остальных силовиков (и руководителя государства) якобы оскорбляла.
В суде женщина держалась достойно. Она заявила, что не считает происходящее судом, потому что «политические репрессии ничего общего с судом не имеют».
У Полины Шарендо-Панасюк двое несовершеннолетних детей, ее муж Андрей Шарендо находится под домашним арестом — на него завели уголовное дело по статьям «оскорбление президента» и «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».
Правозащитники признали Шарендо-Панасюк политзаключенной, она находится за решеткой с начала января.
Семья Шарендо / 3beltv.eu
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Женщину признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса.
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