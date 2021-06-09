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В Бресте Полину Шарендо-Панасюк осудили на 2 года колонии

09.06.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Бресте Полину Шарендо-Панасюк осудили на 2 года колонии
Полина Шарендо-Панасюк / Из архива spring96.org​
9 июня в Бресте был озвучен приговор Полине Шарендо-Панасюк. Ее осудили на 2 года колонии общего режима (такой срок и просил прокурор Павел Крупенич). Судья — Евгений Бреган, сообщает телеграм-канал @viasna_brest.

Женщину признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса: насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, оскорбление президента и оскорбление представителя власти. Потерпевшими по делу проходило 7 силовиков.

Утверждалось, что Шарендо-Панасюк во время осмотра в ее квартире плюнула и ударила одного из милиционеров, а с другого сорвала маску, а остальных силовиков (и руководителя государства) якобы оскорбляла.

В суде женщина держалась достойно. Она заявила, что не считает происходящее судом, потому что «политические репрессии ничего общего с судом не имеют».

У Полины Шарендо-Панасюк двое несовершеннолетних детей, ее муж Андрей Шарендо находится под домашним арестом — на него завели уголовное дело по статьям «оскорбление президента» и «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Правозащитники признали Шарендо-Панасюк политзаключенной, она находится за решеткой с начала января.

В Бресте Полину Шарендо-Панасюк осудили на 2 года колонии

Семья Шарендо / 3beltv.eu
 
Теги: Брест
 
 
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Женщину признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса.
 
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