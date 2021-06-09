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Полина Шарендо-Панасюк / Из архива spring96.org​

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Семья Шарендо / 3beltv.eu

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте Полину Шарендо-Панасюк осудили на 2 года колонии Женщину признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса.

Женщину признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса: насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, оскорбление президента и оскорбление представителя власти. Потерпевшими по делу проходило 7 силовиков.Утверждалось, что Шарендо-Панасюк во время осмотра в ее квартире плюнула и ударила одного из милиционеров, а с другого сорвала маску, а остальных силовиков (и руководителя государства) якобы оскорбляла.В суде женщина держалась достойно. Она заявила, что не считает происходящее судом, потому что «политические репрессии ничего общего с судом не имеют».двое несовершеннолетних детей, ее мужнаходится под домашним арестом — на него завели уголовное дело по статьям «оскорбление президента» и «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».Правозащитники признали Шарендо-Панасюк политзаключенной, она находится за решеткой с начала января.