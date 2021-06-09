Источник материала: UDF



Ольга Токарчук / @viasnanazirae

«Радио Свобода»

«Сегодня утром мы привезли Оле передачу в Жодино. То, что она просила в письме: огурцы, помидоры, лук, салат, чеснок, черный хлеб. Передачу у нас не приняли», — рассказал отец Ольги Андрей Токарчук.

«Если каждый из нас замолчит, будет то, что было год назад: каждый на кухне тихонько ненавидел власть, осуждал её, но сидел и ничего не делал. Жить на коленях я не хочу», — говорила тогда Ольга Токарчук.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Блогера Ольгу Токарчук поместили в карцер Родителям сообщили, что их дочь поместили в карцер до 14 июня.

Они во вторник не смогли оставить для нее передачу в жодинской тюрьме.Родителям сообщили, что их дочь поместили в карцер до 14 июня. Причина — нарушение правил внутреннего распорядка. Однако, что именно нарушила Ольга, им не объяснили.Андрей Токарчук — в прошлом сотрудник милиции. По его словам, «само по себе лишение свободы — это шок. А карцер — это шок вдвое».задержали 19 мая. Спустя несколько дней перевезли из изолятора на Окрестина в жодинскую тюрьму. Ей вменяют три статьи УК: 391 (оскорбление судьи), 188 (клевета) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).У Ольги двое несовершеннолетних детей — 3 и 7 лет. Она ведет блог, на который подписаны около 37 тысяч человек. Ранее ее уже задерживали и штрафовали в рамках административных процессов. В одном из своих видео, записанных на случай ареста, она говорила, что не хочет прятаться или выезжать за границу, но не может и молчать.Правозащитники признали Ольгу политзаключенной.