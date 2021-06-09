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Где ГАИ в Минске расставила ловушки
Источник материала: Навiны
Сегодня в Минске сотрудники Госавтоинспекции расставили мобильные датчики контроля скорости.
Они находятся в следующих местах:
с 07:00 до 20:00
с 12:00 до 24:00
с 19:30 до 03:00
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция
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Сегодня в Минске сотрудники Госавтоинспекции расставили мобильные датчики контроля скорости.
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