Евро и доллар сильно падают утром в среду

Европейская и американская валюты серьезно сдают в весе на открытии торгов в среду, 9 июня.





По данным на 10:40, евро теряет 0,0215 пункта и торгуется на уровне 3,0482 белорусского рубля.

Доллар теряет 0,0203 пункта — 2,5019 белорусского рубля.

А вот российский рубль на фоне роста мировых цен на нефть добавляет 0,0074 пункта — 3,4723 белорусского рубля за 100 российских.

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