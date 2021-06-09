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Эксперт: Почти каждого ипэшника могут теперь посадить "за подделку накладных"

09.06.2021 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Львиная доля белорусских индивидуальных предпринимателей сегодня находится как минимум под угрозой разорения из-за «подставы» россиян.

Эксперт: Почти каждого ипэшника могут теперь посадить "за подделку накладных"
Об этом сказал Myfin.by председатель Совета РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

Что произошло?

В Мозыре в отношении индивидуального предпринимателя проводится проверка и может быть заведено уголовное дело за подделку накладных. Милиционеры, взявшие ИП «в разработку» с подачи таможенных органов, утверждают, что представленные местным ИП московские накладные поддельные, потому что российская сторона не подтверждает факт сделки. 

Торгующему на рынке мозырянину в случае возбуждения уголовного дела грозит не только конфискация, но и до двух лет лишения свободы.

Myfin.by выяснил у руководителя бизнес-союза, объединяющего в первую очередь ИП, — чем чревата эта история для практически всех ИП, торгующих на рынках Беларуси?

Предсказуемый «сюрприз»

— Не следует думать, что эта ситуация не была предсказуема, и возникла неожиданно: РОО «Перспектива» предупреждала о том, что подобное может случиться с любым белорусским индивидуальным предпринимателем, закупающимся в РФ, уже не один год.

Ведь предоставляемые ИП московские накладные могут быть оспорены любым контролирующим органом и перспектива заведения уголовного дела весьма велика. Причиной является то, что с большой долей вероятности российский контрагент не подтвердит факт сделки. Потому что сам работает с нарушением норм и никогда не станет показывать свою внешнеэкономическую деятельность.

Это и произошло в Мозыре. Сейчас милиционеры собирают документы, берут объяснения, будут проводить почерковедческую экспертизу и в итоге решат — возбуждать или нет уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя.

Под ударом почти все

— Естественно, сегодня практически любой предприниматель находится под угрозой разорения, потому что минимум 90% ИП в Беларуси хоть раз за последние 5 лет закупались на московских рынках и предоставляли выданные российскими контрагентами накладные в белорусские контролирующие органы.

Сегодня с огромной долей вероятности можно завести уголовное дело и в итоге посадить за решетку практически всех ИП в стране — санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы! 

Но даже если в итоге расследование и не завершится колонией, то любой ИП может быть разорен, потому что санкция статьи предусматривает наказание в виде конфискации до 50% от суммы по накладной. А так как расчет ведется в данном случае не от прописанной в договоре суммы, а от цены реализации товара по оспоренной накладной, то она будет примерно равна закупочной.

Чтобы было понятно, каковы возможные негативные последствия, приведу красноречивую цифру — до 74% товаров, реализуемых ИП на рынках и в торговых центрах страны, закупается в России.

Причина — в разнице размеров таможенных пошлин, — вроде бы в ЕАЭС они должны быть равными, но пока это не так. У нас это 48% в цене товара, реализуемого ИП, в РФ — 30%. 

Почему так? Значит россияне ввозят товар, не уплачивая все налоги и сборы. Но это же не причина для того, чтобы перекладывать вину на рядовых белорусских предпринимателей, которым россияне выдают документы на товар, а затем отказываются признавать их подлинность.

Что в итоге?

— Мозырьское дело — первый прецедент в Беларуси подобного рода. «Перспектива» уже оказывает всестороннюю поддержку и намерена помочь ИП в благополучном разрешении этого конфликта.

Ведь до сих пор в отношении мелкого частного бизнеса никогда не применялись санкции уголовных статей, которые могут быть «реализованы» в Мозыре, и затем «масштабированы» по всей стране. Мы надеемся, что разум возобладает, и мозырьское дело не станет тем «пробным шаром», после которого волна уголовных дел покатится по стране.

Мнения предпринимателей, экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Львиная доля белорусских индивидуальных предпринимателей сегодня находится как минимум под угрозой разорения из-за «подставы» россиян.
 
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