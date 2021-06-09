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Белорусские атлеты завоевали 98 лицензий на Олимпиаду в Токио
09.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Путевка на Олимпиаду – 98 лицензий уже завоевали белорусские атлеты на Олимпийские игры в Токио, передает «МИР 24». В ближайшее время предстоит определиться с составом национальной команды страны.
Об этом шла речь на встрече президента страны Александра Лукашенко с президентом Национального олимпийского комитета Беларуси Виктором Лукашенко. Глава государства также подчеркнул необходимость популяризации спорта в стране и особенно в регионах. Президент Беларуси отметил, что и в малых городах должны проводится соревнования.
Ранее сообщалось, что
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В ближайшее время предстоит определиться с составом национальной команды страны.
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