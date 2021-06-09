Белорусские атлеты завоевали 98 лицензий на Олимпиаду в Токио

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путевка на Олимпиаду – 98 лицензий уже завоевали белорусские атлеты на Олимпийские игры в Токио, передает «МИР 24». В ближайшее время предстоит определиться с составом национальной команды страны.

Об этом шла речь на встрече президента страны Александра Лукашенко с президентом Национального олимпийского комитета Беларуси Виктором Лукашенко. Глава государства также подчеркнул необходимость популяризации спорта в стране и особенно в регионах. Президент Беларуси отметил, что и в малых городах должны проводится соревнования.