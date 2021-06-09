ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские атлеты завоевали 98 лицензий на Олимпиаду в Токио

09.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путевка на Олимпиаду – 98 лицензий уже завоевали белорусские атлеты на Олимпийские игры в Токио, передает «МИР 24». В ближайшее время предстоит определиться с составом национальной команды страны.

Об этом шла речь на встрече президента страны Александра Лукашенко с президентом Национального олимпийского комитета Беларуси Виктором Лукашенко. Глава государства также подчеркнул необходимость популяризации спорта в стране и особенно в регионах. Президент Беларуси отметил, что и в малых городах должны проводится соревнования.

Ранее сообщалось, что в городах Беларуси проходит спортивный фестиваль «Вытоки», где любой желающий может попробовать свои силы в разных видах спорта. Главная цель – привлечь молодежь в спортивные секции.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшее время предстоит определиться с составом национальной команды страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Літве затрымалі чарговую групу нелегальных мігрантаў, якія прыйшлі зь Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by