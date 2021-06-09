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Дочь Меган Маркл получила особенный подарок в честь своего рождения

09.06.2021 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь принца Гарри и его жены Меган Маркл получила особенный подарок к своему рождению: маленькая Лили стала героиней детской сказки, написанной экс-актрисой.

Наследница Меган и Гарри появилась на свет 4 июня. Девочку назвали Лилибет Диана в честь королевы и покойной леди Ди. Лили всего 4 дня, но она уже получила первый серьезный подарок, который заранее подготовила ее мятежная мама.

Дочка Меган Маркл и принца Гарри стала героиней детской книжки, написанной самой герцогиней Сассекской для мужа и сына. Книга называется "Скамейка", и ее продажи уже начались.

Как сообщило издание Page Six, иллюстрации к произведению нарисовал художник Кристиан Робинсон. Он изобразил Лили сидящей на руках Маркл, одетой в любимую футболку, простые джинсы и широкополую шляпу. Узнали поклонники и принца Гарри: все благодаря его отличительной черте - рыжей шевелюре и армейской форме. Таким образом, иллюстрация соединила прошлое и настоящее опальной семьи.

Ранее Маркл заявила, что на создание сказки ее вдохновило стихотворение, написанное для Гарри несколько лет назад. Тогда в Британии отмечали День отца и герцогиня посвятила его "мужчине и мальчику, которые заставляют ее сердце биться чаще".

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Новорожденная наследница мятежных герцогов стала героиней детской книжки, написанной собственной мамой.
 
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