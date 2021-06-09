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Беларусь на четыре дня приостанавливает прокачку нефти по "Дружбе"
09.06.2021 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Беларусь останавливает на четверо суток прокачку нефти в направлении Польши для проведения работ на белорусском участке "Дружбы", сообщил журналистам пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
"С 12:00 сегодняшнего дня "Гомельтранснефть" останавливает транспортировку на 96 часов в направлении Адамовой Заставы для проведения регламентных работ на белорусском участке "Дружбы", - сказал официальный представитель российской компании.
Накануне стало известно, что прокачка сырья по магистральному нефтепроводу через перекачивающую станцию через Словакию снижена на двое суток.
По этой причине российская компания была вынуждена корректировать график прокачки "черного золота" по трубопроводу "Дружба".
На территории Беларуси магистральный нефтепровод "Дружба", по которому идет транзит российской нефти в направлении европейских потребителей, состоит из трех веток – 600, 700 и 800 мм в диаметре соответственно.
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"Гомельтранснефть" приостановит транспортировку в направлении Адамовой Заставы на 96 часов.
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