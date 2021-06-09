Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Беларусь останавливает на четверо суток прокачку нефти в направлении Польши для проведения работ на белорусском участке "Дружбы", сообщил журналистам пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"С 12:00 сегодняшнего дня "Гомельтранснефть" останавливает транспортировку на 96 часов в направлении Адамовой Заставы для проведения регламентных работ на белорусском участке "Дружбы", - сказал официальный представитель российской компании.

Накануне стало известно, что прокачка сырья по магистральному нефтепроводу через перекачивающую станцию через Словакию снижена на двое суток.

"В связи с техпроблемами у одного из потребителей на двое суток снижена прокачка через НПС Будковице (Словакия - Sputnik), план корректируется", - уточнил Демин.

По этой причине российская компания была вынуждена корректировать график прокачки "черного золота" по трубопроводу "Дружба".

На территории Беларуси магистральный нефтепровод "Дружба", по которому идет транзит российской нефти в направлении европейских потребителей, состоит из трех веток – 600, 700 и 800 мм в диаметре соответственно.

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