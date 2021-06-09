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Жительница Бреста приговорена к 2 годам колонии за видео в телеграм-канале

09.06.2021 12:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Московского района Бреста приговорил активистку гражданской инициативы "Европейская Беларусь" Полину Шарендо-Панасюк к 2 годам колонии за «оскорбительный» видеоролик в телеграм-канале.

"На основании ст. 369 ("Оскорбление представителя власти"), ст. 364 ("Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел") и ч. 1 ст. 368 ("Оскорбление президента") Уголовного кодекса Республики Беларусь ей по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«…было установлено, что обвиняемая 29 декабря 2020 года со своего мобильного телефона разместила в Telegram-канале видеоролик, в котором оскорбила сотрудников милиции. Она же 3 января 2021 года высказала в отношении милиционеров, проводивших осмотр ее жилища, оскорбления с использованием ненормативной лексики, после чего применила к ним насилие. Продолжая свои противоправные действия, обвиняемая публично оскорбила президента Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», униженными и оскорбленными себя в данном деле считают семь сотрудников милиции.

 
Теги: Брест
 
 
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Суд Московского района Бреста приговорил активистку гражданской инициативы "Европейская Беларусь" Полину Шарендо-Панасюк к 2 годам колонии за «оскорбительный»...
 
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