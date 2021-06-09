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Наша нива: "прошение о помиловании" предлагают писать и тем, кто еще ждет суда

09.06.2021 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Прошение о помиловании" предлагают писать не только политзаключенным, которые осуждены и находятся в колониях, но и тем, кто находится в СИЗО и ждет суда.

Об этом пишет "Наша нива", ссылаясь на свои источники. 

Политзаключенных "настойчиво уговаривают" это сделать и "выходить на свободу". Причем приходят к ним люди, которые называются "представителями Красного Креста". Но в самой организации опровергают свою причастность к этому.

В начале июня стало известно, что в различных исправительных учреждениях Беларуси политическим заключенным стали предлагать писать прошения о помиловании на имя Лукашенко. 

Это может свидетельствовать как о реальном намерении властей освободить протестующих, так и о банальном желании получить еще один аргумент для каких-то будущих переговоров: мол, посмотрите — они раскаялись и признали вину.

Белорусские правозащитники критикуют такую практику и методы. Они отмечают, что политическая амнистия имеет больше преимуществ, чем помилование.
 
 
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"Прошение о помиловании" предлагают писать не только политзаключенным, которые осуждены и находятся в колониях, но и тем, кто находится в СИЗО и ждет суда.
 
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