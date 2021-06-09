пишет "Наша нива", ссылаясь на свои источники. Об этом"Наша нива", ссылаясь на свои источники.





Политзаключенных "настойчиво уговаривают" это сделать и "выходить на свободу". Причем приходят к ним люди, которые называются "представителями Красного Креста". Но в самой организации опровергают свою причастность к этому.





В начале июня стало известно, что в различных исправительных учреждениях Беларуси политическим заключенным стали предлагать писать прошения о помиловании на имя Лукашенко.





Это может свидетельствовать как о реальном намерении властей освободить протестующих, так и о банальном желании получить еще один аргумент для каких-то будущих переговоров: мол, посмотрите — они раскаялись и признали вину.





Белорусские правозащитники критикуют такую практику и методы. Они отмечают, что политическая амнистия имеет больше преимуществ, чем помилование.