Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Стариков: Байдену надо чем-то соблазнять Путина ― Украиной или Беларусью

В частности, эксперт высказался о критике Зеленского в адрес Байдена и объяснил ответное молчание лидера США. Напомним, ранее Белый дом передумал проводить встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена накануне встречи президентов России и США 16 июня. До этого Зеленский раскритиковал США за отсутствие решения по вступлению Украины в НАТО, а также за отказ от санкций в отношении "Северного потока — 2".

"Зеленский пытается подтолкнуть Байдена занять какую-то позицию по Украине перед встречей на высшем уровне. Если позиция будет занята, во многом встреча (Путина и Байдена) будет бессмысленна. Ведь надо что-то обсуждать. Договориться ― это высший пилотаж, мы сейчас наблюдаем большое количество встреч, на которых ни о чем не договариваются. Договариваются договариваться, не более того. Думаю, что и здесь не будет договоренностей", ― рассуждает Стариков.

Как полагает спикер, американцам есть смысл Россию чем-то соблазнить. Если заранее занять позицию неуступчивости, тогда о чем говорить в ходе встречи? Повестка встречи до конца не выработана, американцам удобно иметь свободные руки, чтобы что-то предлагать менять, и в этом смысле Украина ― один из тех инструментов, который они будут готовы использовать в переговорах, отмечает Стариков. И поэтому с Зеленским Байдену удобно встречаться после переговоров, добавляет он.

"Думаю, что американцы должны что-то сущностное пообещать России, если они хотят что-то изменить в направлении российской политики. Вот как они Лукашенко запихивают в наши объятия, вот так они и Россию с Китаем сближают своим неуклюжими действиями… Нам, может, Китай и не сильно так нравится, но он нас не оскорбляет, мы с ним торгуем, сложный партнер но все-таки", ―говорит Стариков.

Если США хотят менее дружественных отношений Пекина с Москвой, им необходимо России что-то предложить, считает эксперт. "А что еще можно предложить, кроме изменения позиции по Украине, которая для России действительно кардинально важна?"

"Воссоединение народа Украины – такой подарок, конечно, нам не сделают, но думаю, что переговоры могут идти сущностно только вокруг этого вопроса, больше я не вижу никаких точек пересечения, где два президента могли действительно что-то обсуждать", ― резюмирует Стариков.

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