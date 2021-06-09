|
Завораживающее явление: цветные соляные озера в Китае – видео
09.06.2021 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Китайское соленое озеро Юньчэн, известное как "Китайское Мертвое море", может похвастаться яркими цветами, напоминающими палитру художника.
Сянь Цзэнцян, ученый из Университета Юньчэн, много лет изучает и исследует соленое озеро. Он пояснил, что на калейдоскоп цветов влияют физические, химические и биологические факторы.
Как рассказал турист по имени Лян из Чэнду, провинция Сычуань, он большой поклонник цветных соляных прудов.
"Я побывал здесь в восьмой раз. Впервые я узнал об этом соленом озере из документального фильма, рассказывающего, как образовалось соленое озеро", - сказал Лян.
Соленое озеро Юньчэн в провинции Шаньси одно из трех крупнейших в мире бессточных соленых озер сульфатно-натриевого типа. Благодаря минералам и микроорганизмам, содержащимся в воде, на озере часто можно видеть красочные и удивительно красивые пейзажи, из-за чего этот водоем еще называют палитрой земли.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удивительное зрелище создала природа в провинции Шаньси на севере Китая. Поверхность соляного озера Юньчэн заиграла оттенками разных цветов. Смотрите на видео,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)