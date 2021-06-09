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Девушка его мечты: астрологи рассказали, каких женщин выбирают мужчины разных знаков Зодиака

09.06.2021 12:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Девушка его мечты: астрологи рассказали, каких женщин выбирают мужчины разных знаков Зодиака
Каких женщин ищут разные знаки Зодиака / фото slovofraza.com
Астрологи рассказали, каких женщин выбирают себе мужчины разных знаков Зодиака.

Об этом сообщает Клубер.

Овен


Овны любят уверенных в себе и самодостаточных женщин, которые готовы снести все на своем пути.

Телец


Тельцам приходятся по душе женственные девушки, которые умеют поддержать в трудную минуту.

Близнецы


Эти мужчины чаще выбирают творческих девушек, энергия которых идет через край.

Рак


Главная черта, которая должна присутствовать у девушки Рака - это верность.

Лев


Их может покорить только уверенная в себе женщина, которая умеет очаровывать и блистать в свете. А также она должна быть с чувством юмора.

Дева


Эти мужчины бояться напора. Поэтому девушка должна быть не особо эмоциональный и не очень активной.

Весы


Представитель этого знака Зодиака ищет идеальную женщину. Также они обычно любят ухоженных и стильных женщин, обязательно - с хорошим чувством юмора и острым умом.

Скорпион


Если Скорпион выбрал своей избранницей именно вас, то будьте уверены, что вы лучшая женщина на планете. Ведь именно таких они и ищут.

Стрелец


Для того чтобы представитель этого знака Зодиака влюбился в женщину, она должна его очаровать, то есть обладать невероятной энергетикой. Также их могут «зацепить» эффектные и провокационные леди.

Козерог


Этому мужчине важно, чтобы у девушки были увлечения. И больше всего они не любят глупых и навязчивых.

Водолей


Водолею понравится женщина, которой безразлично мнение окружающих.

Рыбы


Им нужна женщина, которая умеют принимать и отдавать любовь.
 
 
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