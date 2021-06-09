«Даже восточный брат оказался братом Шредингера»

Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

пишет

Вчера белорусский министр вроде бы иностранных дел совершил редкий уже в его положении акт дипломатического взаимодействия с иностранными послами. И после этого акта послы выпустили совместное заявление. Содержание я не буду тебе пересказывать. Заявление и заявление, озабоченности и озабоченности. Было бы, о чем говорить.

Так что, получается вчерашнее заявление послов это не озабоченные обеспокоенности, а конкретная переговорная позиция.

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Так что да, без второй АЭС теперь точно не обойтись. Вот фараоны было дело любили себе построить какую-нибудь пирамиду. А кое-кто построил себе АЭС. В смысле пользы получается примерно одинаково, но вид гораздо более современный.Но я бы хотел обратить твое внимание, что встреча состоялась не по инициативе послов, а по приглашению министра. И что министр ее несколько раз откладывал. И вот мне кажется, что эта встреча напрямую связана с предложениями писать покаянные письма, которые начали поступать политическим.Ну а как? Дружбой с Россией и углублением союзной интеграции уже пугали, не помогло. Угрозы ответных санкций от премьера Головченко, кроме нас с тобой никто, кажется, даже не услышал. Наплыв нелегальных мигрантов на литовскую границу в качестве дипломатического аргумента вообще выглядит несерьезно. И даже бомбежки Воронежа в этот раз не подействовали. Так что, получается белорусским властям ничего и не остается, кроме как попробовать продать некоторое количество политических заложников.Удивительно, что в этот раз они так долго тянули. Хотя не тянули, на самом деле. Минимум с марта посылали разные невербальные сигналы заинтересованным сторонам. Просто, стороны что-то этими сигналами так и не заинтересовались. Вот и пришлось министру Макею вспомнить подзабытые навыки дипломатического общения.И между это позицией и заманчивым предложением обсудить списки пофамильно, есть, конечно, труднопреодолимое различие. Не в том сейчас белорусские власти положении, чтобы обсуждать с ними какие-нибудь списки. Это десять лет назад у них тут была почти респектабельная диктатура и пространство для геополитических маневров. А по нынешним временам, когда даже восточный брат оказался братом Шредингера, маневрировать уже некуда. Так что, придется, видимо, властям корректировать свою переговорную позицию.