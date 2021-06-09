Чалый: «Возможности уйти из власти уже ни у кого нет»

Источник материала: Салiдарнасць

О виртуальной реальности, в которой живет власть, и разочаровании ее сторонников.





— Насколько я знаю, большое количество чиновников перед выборами понимали, что будет сценарий какого-то сомнительного результата и, вероятнее всего, какого-то силового подавления несогласных с этим результатом, — размышляет аналитик Сергей Чалый о настроениях представителей власти до и после выборов в эфире канала Цэнтр новых ідэй . — Скорее всего, они рассчитывали на нечто подобное сценарию 2011 года, который привел к периоду холодных отношений с Западом, но после через несколько лет все вернулось в состояние того, что называлось у нас «политика нормализации».

И это слово «нормализация» в отношении Запада звучало (и в этот раз) в первые месяцы после выборов. Предполагалось, что все равно потом мы всех выпустим, и Запад рано или поздно вернется к этим отношениям «нормализации».

Аналитик полагает, что, приняв события после выборов за часть привычного сюжета, тем не менее, никто не ожидал ни такой их интенсивности, ни продолжительности. Ожидания, не совпавшие с реальностью, привели и к неожиданной реакции властей.

— Фактически, речь идет о холодной гражданской войне. Мы видим поиски заговора глобального мира в ситуации, когда на самом деле никто из заговорщиков так и не находится. Приходится их видеть везде, за каждым углом. То есть, если бы они были, давно бы всех нашли и успокоились.

Но именно потому, что того заговора, который они ищут, нет, его поиски продолжаются. Потому что альтернатива для картины мира людей, которые находятся на самом верху, если это не заговор, то что-то действительно произошло с народом, и он не под видом каких-то адских технологий, а действительно разлюбил действующую власть в лице президента. И пока это никак не воспринимается. Это видно было по тем самым «соцопросам», согласно которым у нас 66%, что почти те же 80%, — напомнил Чалый.

Он не исключает, что многие чиновники разочарованы действиями верхушки власти.

— Теперь очевидно, что люди, которые остались, во многом остались, либо потому что не успели вовремя уйти, чтобы не ассоциироваться с тем, что происходит, либо увидели, что происходит с теми, кто не выражает достаточно энтузиазма в поддержке политики, которая сейчас проводится госаппаратом. Но последних совсем не много, среди них я бы, наверное, назвал Павла Каллаура.

В целом, я вижу там серьезное разочарование в том смысле, что многие люди приходили во власть, воспринимая ее как накопление начальных условий для того, чтобы, наконец, наступили какие-то структурные изменения по улучшению качества экономики, повышению эффективности управления государственной собственностью, для того, чтобы перейти к новому качеству росту.

А потом наступил момент, когда они поняли, что то, на что они работали, оно не просто не наступает, а находится в очень далекой перспективе.

Я думаю, что большая часть людей, которые сейчас находятся во власти, шли туда не ради власти и денег, а для того, чтобы принести какую-то пользу своей стране, в их представлении.

И сейчас они видят, что шансы для этого испаряются и окно возможностей закрывается. А возможности уйти у них нет, потому что они моментально оказываются в «Ордене иуды», как предатели, — говорит аналитик.

Чалый отмечает, что сейчас во власти решающим считается совершенно иллюзорное мнение меньшинства, навязывание которого приводит к губительным для страны последствиям.

— Я не уверен, что его разделяет большое количество людей, но, по крайней мере, это те, чей голос сейчас является решающим. Они считают, что находятся на пути к полной и окончательной победе, безоговорочной капитуляции «змагаров, беглых», еще кого-то, в общем, на пути к окончательному решению протестного вопроса.

С моей точки зрения, это иллюзия, потому что уже сейчас очевидно, что издержки даже не достижения, а просто приближения к этому «идеалу», в представлении этих людей, настолько чудовищны, что уже не понятно, это движение является желательным или оно продолжается только потому, что нельзя повернуть назад.

Они находятся в плену иллюзий, что эта окончательная победа возможна, и приемлемой для достижения этой цели считается любая страшная цена, которую общество и государство платит и внутри, и снаружи.

Это серьезное заблуждение. Мне кажется, никто с той стороны не способен сформулировать сколько-нибудь внятно, как с их точки зрения должен выглядеть эндгейм в этом направлении. В чем будет выражаться их победа? В хождении строем и экономике военного коммунизма?

Сейчас мы наблюдаем ситуацию более глубокую, чем кризис недоверия или холодную гражданскую войну. Мне кажется, что потеря внешней и внутренней легитимности приводит к тому, что судьба будущего Беларуси все больше начинает обсуждаться другими игроками без участия самой Беларуси.

Боюсь, что из-за последних действий Беларусь как субъект просто не готовы воспринимать. Момент, когда властям кажется, что нет цены, которую они не готовы были бы заплатить в движении в сторону окончательной победы над своими врагами, создает ситуацию, в которой Беларусь становится настолько токсичным активом, что приобретать его в виде, например, поглощения становится невыгодным самой России, — делает вывод Чалый.

Он говорит и о том, как могут быть разрушены подобные иллюзии.

— Когда оценки одних и тех же обстоятельств настолько разнятся, очевидно, что они все не могут быть истинными. Мне кажется, что власти, к сожалению, уже несколько месяцев живут в своем мире виртуальной реальности, в которой действительно они победили и все хорошо.

И любой, кто пытается сказать, подождите, ребята, это не так, моментально вписывается в эту систему как тот самый враг.

Уже были в истории такие случаи, когда у власти оказывались группировки, которые так далеко отрывались от реальности. Нужно какое-то очень серьезное потрясение, какое-то событие, когда внезапно эти воздушные замки лопнут. Какое-то время человек верит и в то, что он может летать, но столкновение с полом возвращает его к жесткой реальности, — заключает Чалый.

Чалый: «Сейчас достаточно сказать, что бизнес какой-то ненадежный, и он будет разрушен»