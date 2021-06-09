«Перенес тяжелейшую форму тонзиллита». Отец Протасевича – о состоянии сына в СИЗО

Источник материала: Салiдарнасць

Отец белорусского оппозиционера Романа Протасевича рассказал, что к его сыну в СИЗО КГБ Беларуси наконец допустили адвоката.

В интервью Радио НВ Дмитрий Протасевич сообщил, что по словам адвоката, Роман перенес тяжелейшую форму тонзиллита. Это воспалительный процесс в небных миндалинах, который сопровождается покраснением и болью.

Со слов адвоката, он недавно перенес тяжелейшую форму тонзиллита, у него были проблемы с горлом. Какое лечение оказывали, как они его лечили — нам до конца неизвестно. Будем через адвоката уточнить все эти вопросы», — заявил мужчина.

Дмитрий Протасевич отметил, что адвокат не могла попасть к Роману 11 дней. Вчера следственные действия с ним длились 7 часов.

«К сожалению, у нас адвокат тоже является заложником системы и дает подписку о неразглашении: нельзя разглашать статьи, которые вменяются, состояние подзащитного. В общем, практически все нельзя. Адвокат смогла выйти на связь с нами только около 12 ночи по варшавскому времени. Семь часов без перерыва следователь отказывалась отпускать даже в туалет, пока длился то ли допрос, то ли не допрос. Мы до сих пор не можем уточнить у адвоката многие детали», — рассказал Дмитрий Протасевич.

Комментируя пропагандистское видео с участием сына, Дмитрий Протасевич сказал, что это издевательство.

«Они хотят услышать от него то, что хочет услышать Лукашенко. И на это все направлено. Что «оппозиция живет на деньги Запада». Мы это слышим 26 лет. Что «в оппозиции раскол“. Это тоже мы слышим… Что „оппозиция ни на что не годна, им нужны только деньги, они живут на западных грантах, ничего не стоят и как личности ничего из себя не представляют». Вот основной посыл, что от него хотели добиться», — сказал он.

Он добавил, что делает все, чтобы помочь сыну, чтобы к нему допустили врачей.

«Его здоровье вызывает у нас опасение. Мы стараемся найти к нему путь. У людей, которые содержатся в СИЗО, есть счет, на который они могут заказывать книги в соседнем магазине. Почему-то книги передавать нельзя… У дочки книгу не приняли, которую она передавала. И денег на счету нет, хотя они туда пошли. Ни передач, ни посылок, ни писем у него с 25 мая, нет», — сообщил Дмитрий Протасевич.

Провластный беларуский Telegram-канал опубликовал видео, на котором Роман Протасевич заявил, что «сотрудничает со следствием и дает признательные показания». На его лбу заметна ссадина, и его близкие предположили, что блогера избивают в СИЗО. Но в разговоре с адвокатом Протасевич сказал, что получил ссадину, потому что «долго стоял и прислонился к стенке».

«Прошу, не стоит винить Рому». Мать Софьи Сапеги получила первые письма от дочери