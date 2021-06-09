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Отношения Минска и НАТО накалились до такой степени, что достаточно искры

09.06.2021 12:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношениях между Беларусью и НАТО были и достижения, но всегда менее значимые, чем провалы. Теперь, похоже, провал небывалый.

Отношения Минска и НАТО накалились до такой степени, что достаточно искры
Фото носит иллюстративный характер

 

Столтенберг предупреждает

В интервью немецкой газете Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил серьезную обеспокоенность тесным взаимодействием между Россией и Беларусью, которое наблюдается в последние месяцы.

Столтенберг предостерег Владимира Путина и Александра Лукашенко от попыток дестабилизировать обстановку на восточном фланге Североатлантического альянса. По словам генсека, в чрезвычайной ситуации НАТО будет готова встать на защиту союзников от любых угроз, исходящих из Минска и Москвы.

Это не первое заявление представителей блока, касающееся нашей страны. В частности, он не раз призывал Россию уважать суверенитет и целостность Беларуси, не вмешиваться в демократические процессы и не пытаться подавлять волю белорусского народа.

Альянс также критиковал Минск за сокращение штата посольств Литвы и Польши, приветствовал готовность своих стран-членов и ЕС в целом вводить против Беларуси санкции в качестве реакции на инцидент с самолетом Ryanair.

Теперь прозвучало серьезное предупреждение, связанное непосредственно с главной задачей НАТО — защитой евроатлантического сообщества.

 

Конфликты вспыхивали не раз

Если принять во внимание недавнее сообщение о решении альянса ограничить представителям Беларуси доступ его в штаб-квартиру, то приходится сделать вывод, что отношения официального Минска с НАТО пробили дно.

Более того, по сведениям американского издания The Washington Post, если бы Турция не заблокировала подготовленные НАТО меры против Минска, Беларусь лишилась бы и формального партнерства. Так остро вопрос не ставился даже на рубеже веков, когда отношения с альянсом были, казалось, хуже некуда.

За три десятилетия взаимодействия независимой Беларуси с ним можно положительно оценить два периода.

В течение первого, начавшегося в 1992 году, взаимодействие Беларуси с НАТО было формализовано ее присоединением к Совету Североатлантического сотрудничества и Парламентской ассамблее альянса. В то время постоянно проходили взаимные визиты официальных делегаций самого разного уровня (в Минске побывал и тогдашний генсек альянса Манфред Вернер), а также регулярные поездки в Брюссель белорусских журналистов. В январе 1995 года Беларусь подключилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира».

Но уже через месяц началось противостояние. Белорусские власти объявили о временной приостановке выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, мотивировав это угрозой вследствие возможного расширения НАТО на восток.

В конце концов под международным давлением процесс был завершен, но эта история наглядно продемонстрировала настроения белорусского руководства.

Другую конфликтную ситуацию вызвала операция НАТО против Югославии в 1999 году. Тогда Минск отозвал своих военных представителей из штаб-квартиры альянса и даже обсуждал с Москвой вопрос о вступлении Белграда в белорусско-российский союз.

Был также острый эпизод, когда за изгнание из Беларуси Консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ Лукашенко отказали в выдаче визы для участия в заседании Совета евроатлантического партнерства, которое проходило в рамках пражского саммита НАТО (2002 год).

 

После августа 2020 года все рухнуло

Восстановление же отношений началось в 2004 году с открытия нашей страной своего воздушного пространства для перевозки войск, боевой и небоевой техники НАТО в Афганистан. В дальнейшем Беларусь подключилась к Северной распределительной сети — совокупности железнодорожных, воздушных и сухопутных маршрутов снабжения военной миссии альянса в Афганистане.

Правда, белорусскому обществу об этом стало известно много позже, а на первых порах параллельно с этим сотрудничеством из Минска в адрес блока продолжала звучать жесткая риторика.

Тем не менее постепенно отношения начали нормализоваться. Особенно сильный импульс этому процессу придали аннексия Крыма и агрессия России на юго-востоке Украины. Опасаясь такой же участи, белорусские власти взяли курс на укрепление отношений с Западом, включая НАТО. В результате большинство мероприятий альянса, в том числе проходивших невдалеке от белорусской границы, уже не вызывало сильного негодования.

А официальные представители НАТО после учений «Запад-2017» неоднократно отмечали, что их открытость с белорусской стороны была гораздо больше, чем с российской.

Снова оживились контакты, наладилось сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и контрабандой, торговлей людьми, в научной области, а из речей белорусского руководства практически исчезли инвективы в адрес НАТО. После августа 2020-го все это рухнуло.

 

Восстановить доверие практически невозможно

И вот уже Лукашенко подчеркивает, что Беларусь вступит в войну, если со стороны Запада будет начата агрессия против России.

Разумеется, это прежде всего попытка сыграть на давних фобиях Москвы, чтобы заполучить от нее политическую и экономическую поддержку. Очевидно, что и НАТО не заинтересована воевать. Однако при постоянной напряженности возрастает риск, что случайно возникнет ситуация, которая может такой конфликт спровоцировать.

Если предстоящий американо-российский саммит пройдет успешно, то Кремль, возможно, порекомендует своему союзнику быть сдержаннее в отношениях с НАТО. Но доверие альянса к нынешним белорусским властям, судя по всему, уже вряд ли будет когда-нибудь восстановлено.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Минск
 
 
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В отношениях между Беларусью и НАТО были и достижения, но всегда менее значимые, чем провалы. Теперь, похоже, провал небывалый.
 
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