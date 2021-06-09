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Отношения Минска и НАТО накалились до такой степени, что достаточно искры
Источник материала: Навiны
В отношениях между Беларусью и НАТО были и достижения, но всегда менее значимые, чем провалы. Теперь, похоже, провал небывалый.
Столтенберг предупреждает
В интервью немецкой газете Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил серьезную обеспокоенность тесным взаимодействием между Россией и Беларусью, которое наблюдается в последние месяцы.
Столтенберг
Это не первое заявление представителей блока, касающееся нашей страны. В частности, он не раз призывал Россию уважать суверенитет и целостность Беларуси, не вмешиваться в демократические процессы и не пытаться подавлять волю белорусского народа.
Альянс также критиковал Минск за сокращение штата посольств Литвы и Польши, приветствовал готовность своих стран-членов и ЕС в целом вводить против Беларуси
Теперь прозвучало серьезное предупреждение, связанное непосредственно с главной задачей НАТО — защитой евроатлантического сообщества.
Конфликты вспыхивали не раз
Если принять во внимание недавнее сообщение о решении альянса ограничить представителям Беларуси
Более того, по сведениям американского издания The Washington Post, если бы Турция не заблокировала подготовленные НАТО меры против Минска, Беларусь лишилась бы и формального партнерства. Так остро вопрос не ставился даже на рубеже веков, когда отношения с альянсом были, казалось, хуже некуда.
За три десятилетия взаимодействия независимой Беларуси с ним можно положительно оценить два периода.
В течение первого, начавшегося в 1992 году, взаимодействие Беларуси с НАТО было формализовано ее присоединением к Совету Североатлантического сотрудничества и Парламентской ассамблее альянса. В то время постоянно проходили взаимные визиты официальных делегаций самого разного уровня (в Минске побывал и тогдашний генсек альянса Манфред Вернер), а также регулярные поездки в Брюссель белорусских журналистов. В январе 1995 года Беларусь подключилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира».
Но уже через месяц началось противостояние. Белорусские власти объявили о временной приостановке выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, мотивировав это угрозой вследствие возможного расширения НАТО на восток.
В конце концов под международным давлением процесс был завершен, но эта история наглядно продемонстрировала настроения белорусского руководства.
Другую конфликтную ситуацию вызвала операция НАТО против Югославии в 1999 году. Тогда Минск отозвал своих военных представителей из штаб-квартиры альянса и даже обсуждал с Москвой вопрос о вступлении Белграда в белорусско-российский союз.
Был также острый эпизод, когда за изгнание из Беларуси Консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ Лукашенко
После августа 2020 года все рухнуло
Восстановление же отношений началось в 2004 году с открытия нашей страной своего воздушного пространства для перевозки войск, боевой и небоевой техники НАТО в Афганистан. В дальнейшем Беларусь подключилась к Северной распределительной сети — совокупности железнодорожных, воздушных и сухопутных маршрутов снабжения военной миссии альянса в Афганистане.
Правда, белорусскому обществу об этом стало известно много позже, а на первых порах параллельно с этим сотрудничеством из Минска в адрес блока продолжала звучать жесткая риторика.
Тем не менее постепенно отношения начали нормализоваться. Особенно сильный импульс этому процессу придали аннексия Крыма и агрессия России на юго-востоке Украины. Опасаясь такой же участи, белорусские власти взяли курс на укрепление отношений с Западом, включая НАТО. В результате большинство мероприятий альянса, в том числе проходивших невдалеке от белорусской границы, уже не вызывало сильного негодования.
А официальные представители НАТО после учений
Снова оживились контакты, наладилось сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и контрабандой, торговлей людьми, в научной области, а из речей белорусского руководства практически исчезли инвективы в адрес НАТО. После августа 2020-го все это рухнуло.
Восстановить доверие практически невозможно
И вот уже Лукашенко подчеркивает, что Беларусь вступит в войну, если со стороны Запада будет начата агрессия против России.
Разумеется, это прежде всего попытка сыграть на давних фобиях Москвы, чтобы заполучить от нее политическую и экономическую поддержку. Очевидно, что и НАТО не заинтересована воевать. Однако при постоянной напряженности возрастает риск, что случайно возникнет ситуация, которая может такой конфликт спровоцировать.
Если предстоящий американо-российский саммит пройдет успешно, то Кремль, возможно, порекомендует своему союзнику быть сдержаннее в отношениях с НАТО. Но доверие альянса к нынешним белорусским властям, судя по всему, уже вряд ли будет когда-нибудь восстановлено.
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В отношениях между Беларусью и НАТО были и достижения, но всегда менее значимые, чем провалы. Теперь, похоже, провал небывалый.
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