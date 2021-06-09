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Власти нанесли очередной удар по ряду телеграм-каналов

09.06.2021 12:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Телеграм-каналы «Браслаў для жыцця» и «Поставы для жизни» признаны экстремистскими. Кроме этого, информационная продукция телеграм-канала «Новогрудок для жизни (чат)» признана экстремистской.

Власти нанесли очередной удар по ряду телеграм-каналов

Решение по первым двум принял суд Железнодорожного района Витебска по материалам Витебского областного управления ГУБОПиК, сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«В этих сообществах участники неоднократно призывали к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, хулиганству, вандализму, блокированию движения автомобильного и ж/д транспорта, сопротивлению милиционерам, захвату власти, а также к разжиганию социальной вражды между гражданами нашей страны и представителями госорганов, — говорится в сообщении. — Также там призывали к действиям по дестабилизации работы Центризбиркома и госорганов, публиковали оскорбительные комментарии, а в «Поставах для жизни» — фашистскую символику».

Как сообщили в Генпрокуратуре, «прокуратура Новогрудского района проанализировала размещенные в телеграм-чате «Новогрудок для жизни (чат)» информационные сообщения.

«Установлено, что в них размещены призывы к экстремистской деятельности: несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, актам вандализма и хулиганству, а также насильственным действиям в отношении сотрудников органов внутренних дел. Администрация канала не приняла мер к предотвращению распространения публикаций экстремистской направленности».

На основании закона «О противодействии экстремизму» прокурор Новогрудского района обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции телеграм-канала с названием «Новогрудок для жизни (чат)» экстремистскими материалами.

«Суд Новогрудского района удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение принятого решения. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении ГП.

МВД напоминает, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность — штраф или арест.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Витебск
 
 
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Телеграм-каналы «Браслаў для жыцця» и «Поставы для жизни» признаны экстремистскими. Кроме этого, информационная продукция телеграм-канала «Новогрудок для жизни...
 
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