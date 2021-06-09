Белоруски Ирина Просенцова и Ольга Силкина стали чемпионками мира по современному пятиборью

Источник материала: ОНТ

Ирина Просенцова и Ольга Силкина стали чемпионками мира по современному пятиборью. Соревнования завершились в Египте.

Белорускам не было равных в эстафете. Наши девушки в сумме набрали тысячу 395 очков и стали недосягаемыми для соперниц. На втором месте финишировали россиянки, на третьей позиции – сборная Венгрии. Чемпионат мира по современному пятиборью в Каире – заключительный отборочный старт на Олимпийские игры в Токио.

Соревнования продлятся до 14 июня. С 2018 года чемпионками мира в женских эстафетах являются исключительно пятиборки из Беларуси.

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