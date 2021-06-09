|
В Санкт-Петербурге задержан блогер Юрий Хованский
Источник материала: ОНТ
Российский блогер Юрий Хованский задержан в Санкт-Петербурге. Его подозревают в призывах к террористической деятельности,
По предварительным данным, Хованского обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Связано это с размещенной в интернете песней про теракт в театре на Дубровке в Москве, который произошел в 2002 году.
Видео задержания блогера опубликовал
Юрий Хованский – не только обладатель золотой кнопки на YouTube, но и помощник депутата Госдумы VII созыва Василия Власова.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский блогер Юрий Хованский задержан в Санкт-Петербурге. Его подозревают в призывах к террористической деятельности, передает ТАСС со ссылкой на источник в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)