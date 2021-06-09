В Санкт-Петербурге задержан блогер Юрий Хованский

Источник материала: ОНТ

Российский блогер Юрий Хованский задержан в Санкт-Петербурге. Его подозревают в призывах к террористической деятельности, передает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

По предварительным данным, Хованского обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Связано это с размещенной в интернете песней про теракт в театре на Дубровке в Москве, который произошел в 2002 году.

Видео задержания блогера опубликовал Пятый канал.





Юрий Хованский – не только обладатель золотой кнопки на YouTube, но и помощник депутата Госдумы VII созыва Василия Власова.

Фото: instagram.com/yurykhovansky

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